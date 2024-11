Graciela Camaño aseguró que Cristina Kirchner no necesita Ficha Limpia: «Ya está fuera de carrera»

Cristina Fernández de Kirchner «ya está fuera de carrera», aseveró hoy la ex diputada nacional Graciela Camaño, quien sostiene que una eventual candidatura de la ex presidenta podría ser impugnada sin que el proyecto Ficha Limpia sea aprobado en el Congreso. En este sentido, comparó el caso de Cristina Kirchner con el del ex presidente Carlos Menem en 2017, asegurando que en este último «se presentó tarde la impugnación».

En declaraciones a Radio Splendid AM990, Camaño aseguró que «si las personas leyeran con conocimiento el fallo de la Corte Suprema de Justicia advertirían correctamente que la doctora Cristina Fernández de Kirchner no puede ser candidata. No necesita Ficha Limpia».

En esa línea, y según informó la agencia de Noticias Argentina, la ex parlamentaria recordó el intento de impugnación contra la candidatura a senador del ex presidente Carlos Menem en 2017. «En el caso (Carlos) Menem se presentó tarde la impugnación y la Cámara Electoral obvió una serie de trámites que hacen al debido proceso legal y, por eso, la Corte Suprema baja el fallo de la Cámara», rememoró.

En este sentido, la ex ministra de Trabajo indicó que la Corte señaló en aquel momento que «con un fallo en segunda instancia» ya se está en «condiciones de impugnar una candidatura y la Cámara Electoral ejecutar la baja de la misma».

«Ya está fuera de carrera», sentenció la ex consejera de la Magistratura de la Nación sobre la figura de Fernández de Kirchner.