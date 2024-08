Gran Acuerdo en Río Negro: legisladores radicales criticaron las declaraciones de Pedro Pesatti

Legisladores de la Unión Cívica Radical de Río Negro criticaron recientes declaraciones de Pedro Pesatti referidas a la utilidad del Gran Acuerdo que el oficialismo realizó con otros sectores políticos para las elecciones de 2023.

El vicegobernador, en recientes declaraciones exclusivas a Diario RÍO NEGRO indicó que «no sirvió para nada» y agregó su presunción que, con «la identidad exclusiva de Juntos, se hubiera tenido más votos».

Lorena Matzen y Ariel Bernatene manifestaron su «asombro» por la interpretación de Pesatti y «respecto a los resultados del trabajo realizado entre la Unión Cívica Radical y el partido de gobierno en la construcción de los grandes acuerdos» y sostuvieron que «la alianza electoral y de gobierno, respaldada por el mandato popular y soberano del pueblo de Río Negro, constituye el instrumento político e institucional basamental de la actual gestión».

Los parlamentario recordaron que «somos un partido republicano que respeta las instituciones y la voluntad ciudadana que eligió a Alberto Weretilneck como gobernador, a Pedro Pesatti como vicegobernador, y a nosotros como Legisladores provinciales».

Reafirmaron que «no nos apartaremos del lugar que nos ha asignado la sociedad rionegrina» y «continuaremos acompañando la agenda del gobernador», al tiempo que «destacamos el intenso trabajo que compartimos con legisladores de JSRN, muchos de ellos provenientes de la UCR de reconocida vocación democrática y de cumplimiento a los compromisos asumidos».

Matzen y Bernatene adelantaron que «las declaraciones nos impone revisar la agenda legislativa que propone el vicegobernador».

Pusieron como ejemplo que «los grandes acuerdos han sido fructíferos» porque «es la construcción política que se ha desarrollado tanto con el Poder Ejecutivo, liderado por Alberto Weretilneck, como en distintas localidades».

Agregaron que «los grandes acuerdos permitieron el triunfo en Sierra Grande e Ingeniero Jacobacci», entre otras localidades y «hoy permiten celebrar importantes proyectos de desarrollo, como la planta de GNL, el oleoducto y el desarrollo del potencial minero en la región Sur, en beneficio de nuestros comprovincianos».

Los legisladores ratificaron la pertenencia al Gran Acuerdo porque «hemos dicho desde un principio que veníamos humildemente a aportar a un gobierno que sentimos como nuestro y sostenemos ese compromiso asumido con los rionegrinos».

Por eso «lamentamos las declaraciones del vicegobernador» y recordaron que «cada una de las propuestas que elevamos tienen origen en las inquietudes que recogemos a lo largo y ancho del territorio» y «nuestro objetivo, es que este sea un buen gobierno que resuelva aquellos problemas que atañen a nuestro pueblo».

Gran Acuerdo en Río Negro: qué dijo Pedro Pesatti

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la pasada semana Pesatti manifestó que le hubiera gustado que se mantuviera el Gran Acuerdo, porque «se hizo mucho esfuerzo». Narró el suyo en Viedma. «Hubo que abrir espacios de participación. Eso no pasó en todas partes, no me arrepiento porque la política es saber sumar y acordar».

Aún así, el exintendente capitalino entendió que el Gran Acuerdo «no sirvió para nada» y agregó su presunción que, con «la identidad exclusiva de Juntos, se hubiera tenido más votos».

Pesatti insistió en la condición de fuerza provincial de Juntos Somos Río Negro, «como movimiento», y «la necesidad de olvidar las diferencias y acentuar las afinidades, a pesar de la tendencia sectaria de los partidos».

Adelantó también que para el proceso electoral de 2025 «lo veo a Juntos muy fuerte como para poder liderar esa elección y ganarla. Seremos la única fuerza que puede hablar de futuro, y el resto tendrá que hablar siempre del pasado», y reafirmó que «creo que tenemos que volver a revitalizar el hito ideológico del provincialismo. Cuando nos apartamos, perdemos y hoy lo estamos recuperando».