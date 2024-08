Pesatti afirmó que “el gobierno de JSRN tiene decisión” y habló de su futuro

El vicegobernador Pedro Pesatti entiende que los proyectos energéticos para Río Negro -Vaca Muerta Sur y la planta de GNL- abren también una “nueva etapa” para el gobierno rionegrino y, además, aclara que, aún sus duras críticas, no es opositor a la administración de Javier Milei porque es el vicegobernador de la Provincia.

En una entrevista con RÍO NEGRO, Pesatti repasó la actualidad rionegrina, marcada últimamente por aquellas posibilidades de inversiones. Analizó que estas iniciativas permiten hablar de futuro y valoró esa posibilidad para el proceso electoral de JSRN del año próximo. “Si, por supuesto, me gustaría ir al Senado”, admitió también en relación a su potencial candidatura.

El gobierno de JSRN -afirmó- “está fuerte y su fortaleza está en su capacidad para tomar decisiones”.

Expone esa actitud en la adhesión de Río Negro al RIGI. “Existe experiencia y así funciona Juntos. Con un objetivo existe capacidad de decisión y de acción. No hay crisis para sacar estas leyes y, en menos de una semana, la Provincia entregó la carpeta a YPF. No nos costó nada y, por eso, no se valora”.

-P: ¿Cómo asimiló su adhesión al RIGI por su postura crítica a la Nación. ¿Costó personalmente?.

-R: No costó. Al RIGI se lo quiso transformar en una nueva grieta. Fue una estrategia, pues regímenes de incentivos existieron un montón. Por ejemplo, Vaca Muerta nunca hubiera existido sin un plan de la presidenta Cristina Fernández.

-P: Pero, en este caso, ¿las concesiones planteadas por el RIGI se plantean como exageradas?.

-R: Todo se puede discutir, pero yo no estoy en condiciones de responder eso. Sí creo que Argentina tiene una oportunidad con este proceso de transición energética y cuanto más rápido será mucho mejor, para poder aprovechar lo que significa Vaca Muerta. No hay tiempo.

“Río Negro comienza una nueva etapa y tiene que ver con el futuro. En Argentina, tener una agenda de futuro es casi un privilegio” El vicegobernador Pesatti, en referencia al impacto de los proyectos energéticos.

-P: ¿Se abre otra relación con el gobierno nacional, con más acercamiento?.

-R: No. El gobierno provincial tiene que tener la mejor relación con el gobierno nacional, que votaron los argentinos. Es así desde siempre.

-P: ¿Ud. sigue teniendo la misma opinión crítica del gobierno de Milei?.

-R: Sí, por supuesto. Pero, yo como vicegobernador no estoy acá para hacer oposición sino que tengo que garantizarle al gobierno provincial los mejores resultados en función de las necesidades y de las políticas que tiene que llevar adelante. Ya me pasó como intendente cuando había cosas que no me gustaban del gobierno nacional o provincial, pero tenía que ignorar porque el interés era el municipio. Mi punto de vista personal pasa a segundo plano, y tengo que opinar en función del cargo que tengo. Como dirigente político, hay cosas del gobierno de Milei que no me gustan.

-P: ¿Se moderará entonces porque inicialmente fue muy crítico?.

-R: No, nunca me silencié. Al principio había que ser muy crítico porque el presidente quería fundir y poner de rodillas a las provincias. O sea, no había medias tintas.

El vicegobernador entendió que al debate del RIGI se “lo quiso transformar” en otra “grieta”, pero recordó varios regímenes de incentivos.

-P: Planteó “una nueva etapa” del gobierno. ¿Por qué?. ¿Cómo sería?.

-R: Inicialmente había que ordenar cuentas y, además, todos los problemas en el inicio de la gestión por una política nacional fuertemente confrontativa con las provincias, recortando unos recursos. Se trataba de acomodar prestaciones, pues la crítica al Estado es legítima y real porque es una mentira que el Estado está presente. Eso motivó al gobernador planteara su modernización. Ahora Río Negro comienza una nueva etapa y tiene ver con el futuro, con algo concreto porque en noviembre se empezará a ver la obra del oleoducto. Hoy, en Argentina, tener una agenda de cara al futuro es casi un privilegio.

-P: ¿Y hay que ocuparse de los problemas de la gestión?.

-R: Río Negro tiene problemas coyunturales y hay que resolverlos. Pero lo más importante es que tenemos futuro y eso lo valoro mucho. La razón de los gobiernos está en la capacidad de abrir caminos para la gente. Creo, además, que otorgará mucha autoestima a los rionegrinos, que somos capaces de encarar proyectos importantes. Desde JSRN nos hemos animados a cosas muy grandes y hoy somos parte del GNL. Además, estos proyectos nos organizan en la acción.

El Gran Acuerdo que no sirvió y el gusto por llegar al Senado

Pesatti manifestó que le hubiera gustado que se mantuviera el Gran Acuerdo, porque “se hizo mucho esfuerzo”. Narró el suyo en Viedma. “Hubo que abrir espacios de participación. Eso no pasó en todas partes, no me arrepiento porque la política es saber sumar y acordar”.

Aún así, el exintendente capitalino entendió que el Gran Acuerdo “no sirvió para nada” y agregó su presunción que, con “la identidad exclusiva de Juntos, se hubiera tenido más votos”.

En lo partidario, Pesatti consideró que “hay dirigentes del oficialismo que desconocen el origen y las circunstancias de JSRN y, tal vez, creen que nació de una consultora”.

Insistió en la condición de la fuerza provincial, “como movimiento”, y “la necesidad de olvidar las diferencias y acentuar las afinidades, a pesar de la tendencia sectaria de los partidos”.

-P: ¿Y el proceso electoral del año próximo?.

-R: Lo veo a Juntos muy fuerte como para poder liderar esa elección y ganarla. Seremos la única fuerza que puede hablar de futuro, y el resto tendrá que hablar siempre del pasado.

-P: ¿Será una participación de JSRN sin acuerdos con otros partidos?.

-R: Eso se verá, pero creo que tenemos que volver a revitalizar el hito ideológico del provincialismo. Cuando nos apartamos, perdemos y hoy lo estamos recuperando.

-P: ¿Cómo se vé liderando ese proceso, como candidato al Senado?.

-R: Se verá. Es algo que hemos hablado con el gobernador, incluso hace como cuatro años. El año que viene se verá si sirve que sea candidato.

-P: ¿Le gustaría ir al Senado como representante de Río Negro?.

-R: Por supuesto. Sí, cómo no. Si me toca cumplirlo, será como lo hizo Alberto (Weretilneck) y también Mónica (Silva). En mi caso, tengo una profunda convicción de que el Senado es el lugar donde están representadas las provincias y no los partidos políticos.