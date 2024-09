Guillermo Francos fue contundente con Aerolíneas Argentinas: «Si no se adapta, va a desaparecer»

Mientras el conflicto entre el Gobierno y los gremios aeronáuticos continúa, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos fue contundente a la hora de hablar sobre Aerolíneas Argentinas y advirtió que podría desaparecer si intentaba sostener los privilegios que beneficiarán a sus trabajadores.

Después de que el vocero presidencial, Manuel Adorni adelantara que el presidente Javier Milei iba a firmar el decreto para acelerar la discusión por la privatización de Aerolíneas, Guillermo Francos ratificó la decisión del Estado de no aumentar el gato público. «A mí me preocupa que los trabajadores de Aerolíneas Argentinas no entiendan que la crisis de una empresa como Aerolíneas Argentinas no se soluciona pidiendo plata al estado para mayores aumentos de sueldos, sino que se mejora haciendo más eficiente la compañía«, expresó.

Al respecto el funcionario apuntó contra la empresa y enfatizó en que debería trabajar en vender más pasajes, realizar más vuelos y quitar los privilegios que se le habrían otorgado a los trabajadores durante años. «Hay que tomar consciencia de la realidad que estamos viviendo», dijo al hacer referencia a los paros realizados por los aeronáuticos.

El Gobierno sobre Aerolíneas Argentinas

En una entrevista para Radio Mitre, el jefe de Gabinete se refirió a la estrategia que adoptaría el Gobierno para solucionar el conflicto gremial y anticipó: «Vamos a promover fuertemente la actividad aérea de empresas privadas que vengan a la Argentina a trabajar como se trabaja en el mundo comercial». Tras esto advirtió que «si Aerolíneas Argentinas no se adapta a eso va a desaparecer porque el estado no va a poner más plata para mantenerla«.

«Las empresas que funcionaron mal y desaparecieron fue porque tenían este tipo de privilegios», puntualizó Francos al argumentar que es necesario terminar con la entrega de pasajes gratis a los trabajadores y sus familias, además refirió a las cancelaciones de vuelos a otros pasajeros para que los beneficiados puedan viajar en determinadas fechas y horarios solicitados.

Con información de Infobae