Habló la esposa de uno de los fallecidos en Aguada San Roque: «Este resultado me dio el alma»

Cinco de los seis imputados por la explosión de la escuela en Aguada San Roque fueron declarados responsables de varios delitos. La esposa de una de las víctimas, Marcela Altube, dialogó con RÍO NEGRO RADIO respecto a las sensaciones que le dejó el fallo.

«Se está haciendo justicia», declaró Altube. «No es sencillo estar en mis zapatos, así que realmente muy aliviada». Su esposo, el gasista Nicolás Francés, fue el más apuntado por la defensa al momento de establecer responsabilidades.

La esposa del gasista fallecido apuntó contra la defensa: «Es que eso me parece que es tan bajo y ruin estar atacando a alguien que no se puede defender porque no está en este plano».

La hipótesis de la defensa es que la fuga de gas ocurrió en los calefactores, y que la deflagración se produjo cuando el gasista Nicolás Francés accionó el magiclick de uno de ellos. A criterio de los jueces, los peritos que sostuvieron esa línea «no pasaron de meras conjeturas».

«Creo que que todos son responsables por omisión o por complicidad o por lo que sea con todos responsables», dijo Altube. «Las condiciones en la que laburaba mi marido estaban dadas por la empresa». Opinó que hay responsabilidades de las cuales los acusados no se estaban haciendo cargo: «Es más fácil culpar a los muertos»

La esposa del gasista fallecido en Aguada San Roque habló de las condiciones de las escuelas en Neuquén

La mujer también habló de las condiciones de las escuelas. Dijo que, como fue el caso de la escuela 144, también hubo otros casos como la escuela que se incendió en Caviahue a finales de junio. «Cuando yo era chica la escuela era el lugar más seguro», enfatizó y agregó: «Hace unos años que la escuela está bonita pero no sé si salgo vivo de ahí».

Respecto a las condiciones del comienzo de clases dijo que «no es que el gremio docente no quiere trabajar, es que las cosas no se hacen como se tienen que hacer; no tienen el mantenimiento que tienen que tener.»

Por último, apuntó contra la gestión de las escuelas «Ellos no trabajan en esta escuela y sus hijos tampoco van a esta escuela. Como son los hijos de otros, no les importa«.

