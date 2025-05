Qué es ser preparacionista, el estilo de vida que promueve Axel

El reconocido cantante Axel reveló una de sus facetas menos conocidas. “Soy preparacionista, prepper», dijo, y a partir de ese momento muchos se preguntaron qué significaba el término. Acá te lo contamos.

Qué es ser preparacionista, el estilo de vida de Axel

«Soy preparacionista, prepper. Tengo de todo, comida para un año, por ejemplo, tengo maletas llenas y cuchillos de diferentes tamaños, soy tipo Scout. Tengo sogas de todo tipo, mosquetones para escalar, pastillas para purificar agua y filtros de todo tipo”, reveló Axel en una entrevista y sus palabras sorprendieron a más de uno.

Luego con Georgina Barbarossa, en el programa A la Barbarossa de Telefe, aclaró que de ninguna manera intentó generar miedo o preocupación con sus comentarios, por el contrario, quiso dar un mensaje de preparación.

«Nunca imaginé que se iba a viralizar, desde que tengo 14 años mis amigos me dicen ‘loquillo‘ porque siempre fui contra las modas, soy medio como un boy scout, me encanta la vida al aire libre, la naturaleza, la supervivencia. Mucha gente no lo sabe, vivo en medio de la montaña y tengo esa filosofía de vida. Somos una sociedad muy frágil, que dependemos mucho de la electricidad», detalló.

«El Covid, el H1N1 son cosas muy armadas para que todos sigamos. Estoy conectado con gente que comparte mi filosofía de vida. En mi mochila siempre tengo un botiquín, tengo linternas, cuchillos, herramientas, filtros de agua, mucha comida», agregó.

«No soy vidente, pero hablé de cortes de luz y pasó en España. No hay una fuerza mayor, es el hombre el que lo provoca. No es mi intención generar miedo o temor, simplemente tengan en su casa un pequeño botiquín», explicó el artista. «Cuando empezó la pandemia tenía guardados 20 kilos de arroz y eso me ayudó. Si metí miedo, lo siento, no es mi intención», aclaró.

Quienes son preparacionista, también conocido como Survivalismo -del inglés Survivian-, se preparan activamente para las emergencias, incluidas las posibles perturbaciones del orden social o político, en escalas que van desde la local hasta la internacional. También abarca la preparación para emergencias personales, como la pérdida del empleo, el perderse en la naturaleza o bajo condiciones climáticas adversas, enumeró Noticias Argentinas.