Hay 1.400 pedidos de terrenos para vivienda única que están pendientes en Plaza Huincul

En Plaza Huincul, hay una lista de 1.400 pedidos de terrenos para la construcción de vivienda única. En este contexto, el Concejo Deliberante aprobó en mayoría la prórroga por 180 días de cadudicad de los lotes, cuyos adjudicatarios no construyeron o no pudieron avanzar en el plazo previsto en la ordenanza que los rige. La iniciativa busca contemplar a aquellas familias que, a pesar de la intención, por razones económicas, no logran avanzar con la edificación.

La ordenanza que plantea una prórroga de 180 días (de la ordenanza 2022 que fue avalada en 2024) para que las familias que cuenten con un lote puedan avanzar en la finalización de su casa, fue aprobada por el Deliberante con cinco votos favorables y dos negativos, en la última sesión.

Hasta ahora, se establecía que una vez adjudicado el terreno, el plazo máximo para levantar una casa era de 12 meses (según el artículo 8° inciso b). Entre los fundamentos para esta modificación, se aclaró que «resulta imposible de cumplir, incluso en una situación económica favorable» y se describió la situación económica del país y la pérdida del poder adquisitivo.

Se describió que el costo de la construcción por metro cuadrado en Neuquén es superior a la media nacional y implica alrededor de $ 2,2 millones. «En este contexto resulta imposible construir y hay gran cantidad de vecinos que abandonaron sus terrenos y que no pudieron hacerlo en tiempo y forma», se describió en los fundamentos.

El articulado aprobado contempla ahora que, además de la suspensión del plazo de un año para terminar la casa, el titular del terreno debe tener al día pago total, con «algunas mejoras o adelantos como el cerramiento perimetral completo, la contrucción de plateas de 30 a 35 metros, de un metro de altura de pared, ,la conexión a servicios de agua, luz o cloacas».

Además, no podrán tener más de un lote a su nombre. La vigencia de esta norma será a partir del 15 de abril de este año. El autor de la iniciativa fue el concejal Fernando Doroschenco (FyPN), quien defendió la propuesta porque en el actual contexto no es posible que una familia alquile y construya al mismo tiempo.

El concejal tuvo en cuenta que debe instrumentarse un método de control para que los vecinos presenten los avances que tuvieron y de este modo, establecer quiénes podrán edificar y los que ni siquiera tienen intención de hacerlo.

La iniciativa fue respaldada además de Doroschenco por Viviana Casado; Sebastián Ávila; Marga Yunes y Gustavo Suárez. En contra votaron Liliana Gords y el presidente del cuerpo, Daniel Vidondo.

Fue Vidondo quien aclaró que los terrenos sin servicios no están siendo desadjudicados. Y recordó que el Concejo Deliberante tuvo más de un año para revisar y cambiar la ordenanza vigente que ahora quedó modificada.

«Estuvimos todos de acuerdo en modificarla y en ese lapso no nos pudimos juntar a tratar y cerrar esta situación. Coincido en que hay que reformar y analizar la ordenanza vigente, pero hoy no tenemos un informe certero de cuántos terrenos se pueden desadjudicar», explicó Vidondo ante el recinto.

Remarcó que «hay mucha gente deseosa de construir y otra que no. Tenemos que pensar en los 1.400 pedidos de lotes que están pendientes», concluyó. Al momento de votar la inciativa se aprobó por cinco votos a favor y dos en contra.

En el intecambio de opiniones que se produjo antes de proceder a la votación, se mencionó en la importancia de convocar al director de Tierras para que pueda explicar cuál es la situación con los terrenos solicitados; qué pasa con aquellos que fueron otorgados y no hubo ningún avance; y los que si están en etapa de edificación por parte de sus titulares.

Las y los concejales acordaron que analizarán en estos seis meses de prórroga que fueron votados cómo implementarán los controles y las consideraciones que se tendrán en cuenta en los lotes.