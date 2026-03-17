Concejal de Plaza Huincul fue imputado por un ataque a tiros que dejó a un hombre gravemente herido

Un ataque en una zona rural dejó a un hombre herido y a un concejal bajo investigación.

La Justicia de Neuquén formuló cargos contra un concejal de Plaza Huincul acusado de protagonizar un violento ataque a tiros en un predio rural, donde un hombre resultó gravemente herido. La imputación fue presentada por el Ministerio Público Fiscal durante una audiencia realizada el viernes, en la que se detallaron las circunstancias del hecho y se dispusieron medidas para proteger a la víctima.

El ataque en una zona de chacras

Según la acusación, el hecho ocurrió el 11 de enero de 2026 cerca del mediodía en un predio ubicado en la zona de chacras de Plaza Huincul.

De acuerdo con la investigación, Sebastián José Miguel Ávila, quien se desempeña como concejal en la localidad, llegó al lugar en una camioneta roja acompañado por otras tres personas que aún no fueron identificadas.

Siempre según la teoría del caso, el imputado descendió del vehículo portando un arma de fuego calibre 9 milímetros y comenzó a efectuar disparos hacia el sector donde se encontraba la víctima junto a otra persona.

Disparos directos y lesiones graves

La fiscalía sostuvo que cuando el hombre se acercó a reclamar por lo sucedido, Ávila le disparó directamente, impactando en una de sus piernas.

Posteriormente, efectuó nuevos disparos que alcanzaron ambas piernas y uno de sus pies, provocándole lesiones graves que demandaron un tiempo de recuperación superior a los 30 días.

Durante el episodio, uno de los acompañantes del imputado también habría intervenido golpeando a la víctima en la cabeza con la culata de un arma, mientras que otras personas agredieron físicamente al acompañante del herido.

Formulación de cargos y medidas

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Ignacio Pombo tuvo por formulados los cargos contra Ávila por el delito de lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, en carácter de autor.

El magistrado fijó un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria, período en el que se buscará profundizar las pruebas y determinar el grado de participación de los acompañantes.

Prohibición de contacto con la víctima

En el marco de la audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó una medida de coerción para resguardar a la víctima.

En ese sentido, el juez dispuso que el imputado se abstenga de mantener cualquier tipo de contacto con el damnificado, así como de realizar actos de intimidación o perturbación.

La medida tendrá vigencia durante los dos meses que dure la investigación, mientras avanza la causa para esclarecer completamente lo ocurrido en el predio rural.