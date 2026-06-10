Histórico encuentro en Añelo: Argentina y Chile consolidan su integración energética y logística

Sergio Giacaman, gobernador del Biobío y Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, en la reunión que mantuvieron el año pasado en Concepción (Gobierno Regional del Biobío)

La relación energética entre Argentina y Chile sumará este miércoles 10 un nuevo capítulo en Añelo, donde autoridades de ambos países participaron de una agenda centrada en el desarrollo de la formación geológica, el suministro de gas natural y la integración de corredores logísticos transcordilleranos.

El gobernador de la Región del Biobío, Sergio Giacaman, señaló que la delegación chilena llegó a Neuquén con objetivos concretos para fortalecer los lazos comerciales y de infraestructura.

“La agenda es clara: avanzar en suministro de gas desde Vaca Muerta, posicionar al Biobío como polo logístico del centro-sur y concretar compromisos para el Paso Pichachén, incluyendo rutas, maquinaria y operación durante todo el año”, expresó a través de sus redes sociales.

Giacaman también anticipó la firma de una declaración conjunta con la Provincia de Neuquén y destacó la presencia de funcionarios nacionales chilenos en la actividad. Según indicó, la participación de la ministra de Energía y del canciller “abre posibilidades concretas de cooperación binacional”.

Suministro estratégico y la infraestructura clave de conexión



La visita refleja el creciente interés de Chile por el desarrollo de Vaca Muerta como proveedor clave para su sistema energético.

Con la región del Biobío existe una conexión directa a través del gasoducto Gas al Pacífico y el oleoducto Otasa (Oleoducto Trasandino).

En la previa del viaje, la ministra de Energía, Ximena Rincón, sostuvo que la formación neuquina constituye uno de los principales atractivos de hidrocarburos no convencionales del mundo y uno de los principales abastecedores de gas para el país trasandino.

Rincón mantuvo una reunión de trabajo con el canciller José Francisco Pérez Mackenna para ultimar detalles de la misión oficial a Neuquén.

Ambos coincidieron en que el desarrollo energético de la cuenca neuquina ofrece nuevas oportunidades para profundizar la integración económica y energética entre ambos países.

Por su parte, Pérez Mackenna destacó que la visita a la región permitirá conocer de primera mano un proyecto que definió como un “megaproyecto de gas y petróleo” y que, a su entender, abre posibilidades para fortalecer los vínculos bilaterales. El funcionario remarcó que la cooperación energética aparece como uno de los ejes centrales de la relación entre Argentina y Chile en esta etapa.

El Paso Pichachén como eje del desarrollo binacional



La actividad en Añelo se produce en un contexto de creciente intercambio energético entre ambos países, impulsado por el aumento de la producción de gas en la cuenca y por los proyectos de infraestructura que buscan mejorar la conectividad entre la Patagonia argentina y las regiones del sur chileno.

Entre ellos, el Paso Internacional Pichachén ocupa un lugar destacado en la agenda de las autoridades de ambos lados de la cordillera. La reunión binacional de hoy miércoles continuará mañana en la ciudad de Neuquén, luego de que las condiciones climáticas desaconsejaran hacer la cumbre en el paso Pichachén, lugar previsto originalmente.