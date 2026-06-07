El encuentro binacional entre Neuquén y Biobío cambia una de sus sedes: la explicación del Gobierno

El gobernador resaltó la importancia del encuentro con el país vecino. Foto: gentileza.

El encuentro binacional entre Neuquén y la región chilena de Biobío previsto para el 11 de junio en el paso internacional Pichachén fue reprogramado por las condiciones climáticas adversas que se esperan en la zona cordillerana.

La decisión fue confirmada por el Gobierno provincial y contempla el traslado del evento al Espacio Duam, en Neuquén capital.

Desde el Ejecutivo explicaron que la modificación de la sede responde a razones de seguridad y operatividad «asociadas al clima invernal en la región».

Aunque el evento mantendrá su agenda, vinculada a la integración energética y logística entre Argentina y Chile, la programación el día 11 implicará modificaciones «en función del cambio de locación», se informó.

Un evento con visita a Vaca Muerta e invitados nacionales

La actividad reunirá a autoridades nacionales, provinciales y regionales de ambos países, como el gobernador de Biobío, Sergio Giacamarán.

El encuentro comenzará el 10 de junio, en la ciudad de Añelo, donde se espera que las delegaciones recorran las instalaciones vinculadas a Vaca Muerta. Por su parte, el acto institucional tendrá lugar al día siguiente, ahora en la capital neuquina.

Hasta la semana pasada, además del gobernador Rolando Figueroa, estaba prevista la participación del canciller, Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el ministro de Energía de Neuquén, Gustavo Medele.

La actividad fue destacada por el Gobierno provincial por considerarla «un paso clave» para avanzar en la integración regional y en la construcción de acuerdos que permitan favorecer el intercambio energético entre ambos países.