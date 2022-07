Idevi solicita a productores que presenten la Declaración Jurada de Cultivos

El Instituto de Desarrollo del Valle Inferior solicita presentar las Declaraciones Juradas a efectos de programar eficientemente los turnados y los cupos de agua correspondiente. Los mismos han sido establecidos en 1 litro por segundo por hectárea bajo riego.

Los días de atención serán lunes, miércoles y viernes, en el horario de 8 a 12, a partir del 1 de agosto del corriente año.

Se debe ajustar la superficie a cultivar a la dotación asignada, con especial atención en aquellos cultivos que presentan elevados requerimientos hídricos (maíz, cebolla, frutos secos, entre otros).

Además se solicita la limpieza de la aducción parcelaria (ingreso de agua a la chacra) y estar al día con el pago del canon de riego, para procurar un ciclo productivo eficiente.

En caso de no ser propietario deberán presentar contrato de alquiler vigente y quien no realice las declaraciones no contará con el servicio de riego.

Por su parte técnicos del Instituto de Desarrollo del Valle Inferior realizarán monitoreos en las chacras a fin de constatar la veracidad de dichas Declaraciones.