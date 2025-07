«Impostor» en La Libertad Avanza: el periodista de Chubut apuntó contra el diputado César Treffinger por su detención

Otra interna se desató en La Libertad Avanza en las últimas horas y generó gran repercusión. El periodista y candidato a diputado en Chubut, Ricardo Bustos, luego de ser detenido y liberado, responsabilizó al legislador nacional, César Treffinger, por su detención. Desmintió las acusaciones y aseguró que es «un impostor» dentro del bloque libertario.

El periodistas y precandidato libertario, Ricardo Bustos, fue detenido el fin de semana tras ser denunciado por César Treffinger, representante de La Libertad Avanza Chubut.

El legislador nacional había acusado a Bustos de haber tomado sin permiso una foto junto a su hijo menor en un local partidario y de haberla enviado posteriormente a su celular personal con un «tono intimidatorio». Esto resultó en una intervención de la Justicia con restricción de acercamiento que el precandidato no cumplió al presentarse a un acto político que se realizó el fin de semana en Esquel.

Luego de ser liberado, Bustos brindó declaraciones al medio Splendid – 990 y allí aseguró que la detención en su contra surgió a raíz de «una mentira».

El periodista libertario hablo sobre la detención y la acusación

El periodista indicó que fue detenido por «una falsa denuncia» que impuso el actual diputado Treffinger de La Libertad Avanza, quien para él es «una vergüenza para los liberales» y a su vez, sostuvo que «nada empaña la gestión o la consideración» que tiene con el presidente Javier Milei.

Luego relató cómo ocurrió el episodio con el hijo de Treffinger y reveló que fue durante un acto en Comodoro Rivadavia al cual el diputado asistió con su familia. «Estaba el nene de él, que yo no sabía que era su hijo. El 5 le mando la foto al diputado, y le digo que la foto era solo para él», explicó y agregó: «Fue un acto de cordialidad, una gentileza. Le puse ‘es solo para vos’, como diciéndole, no la publiques en ningún lado, es un menor. Me puso los dedos para arriba en señal de que estaba todo bien. Dos meses después, se da por amenazado por esa foto.».

Bustos resaltó que por la foto, le otorgaron una restricción de acercamiento y el impedimento de participar en los actos de campaña, además de ejercer su labor como periodista. «Puedo admitir que fue una imprudencia de mi parte no haberle pedido permiso al padre para sacarme una foto, pero el mismo padre dejó que la prensa en general sacara fotos del niño que salieron publicadas en todos los medios y no se dio por amenazado», aclaró.

César Treffinger, es un «impostor»: la acusación del periodista detenido en Chubut

Por otra parte el periodista apuntó contra su par, pero no solo por la denuncia, sino por ser un «impostar. En este sentido entre sus declaraciones, expresó: «Treffinger nunca fue liberal. De un día para otro se convirtió en mileísta, pero hasta julio del año 2022 decía que no lo conocía. Es un mitómano y se maneja como si fuera el dueño del partido, intentando imponerme una restricción a través de una denuncia».

Bustos consideró que el accionar judicial impulsado por el diputado fue una acción para «sacarlo de carrera» ya que él participa de la competencia electoral. «Lo hace para sacarme de carrera, porque quiere elegir a dedo él como si fuera el dueño de la democracia dentro de La Libertad Avanza en Chubut», manifestó.

Finalmente reveló que sus abogados defensores presentaron un recurso para que se revoque la medida de restricción impuesta en su contra e indicó: «Si me quiere poner una perimetral que no me acerque a menos de 10 metros, está todo bien, si mi intención nunca es andar amedrentando a nadie, pero la medida tal como está, me impide hacer política dentro de los locales partidarios donde esté el señor Treffinger, y esto es una locura«.