La Libertad Avanza obtuvo el reconocimiento definitivo como partido en Neuquén

Este lunes, el Juzgado Federal de Neuquén otorgó la personería jurídico-política definitiva a La Libertad Avanza como partido de distrito, tras constatar que “la agrupación dio cumplimiento con las exigencias legales relativos al mínimo de afiliados exigidos por la CNE para el año 2025, la realización de elecciones internas y presentación de los libros partidarios”, según expresó la fiscal federal subrogante en su dictamen del 11 de julio. La agrupación superó las 2.280 afiliaciones requeridas, alcanzando 2.373, y formalizó a sus autoridades en julio, luego de oficializarse una única lista.

La resolución judicial establece que el partido tendrá derecho exclusivo al uso del nombre “La Libertad Avanza”, sin siglas, y asigna como número de identificación el 96, en concordancia con el partido de orden nacional. En caso de cancelación del registro nacional, usará el número 196, también reservado.

El proceso incluyó la adecuación de la Carta Orgánica del partido a las leyes vigentes y al Decreto 171/19. La versión final fue aprobada por el tribunal el 13 de junio. Además, se cumplió con la habilitación de los libros contables y partidarios exigidos por la ley, que fueron entregados en mayo.

También fueron aprobados y registrados los símbolos partidarios en escala de colores Pantone, luego de una audiencia pública celebrada el 2 de julio y de la publicación de edictos en el Boletín Oficial. No se registraron objeciones ni oposiciones de otras agrupaciones reconocidas o en formación.

Reconocimiento definitivo y requisitos legales

Para lograr el reconocimiento definitivo, La Libertad Avanza en Neuquén debió cumplir con tres requisitos establecidos en el artículo 7 bis de la Ley 23.298: reunir el 0,4% del padrón electoral como afiliados (2.280 personas en 2025), presentar los libros contables y partidarios dentro de los 60 días de otorgada la personería provisoria, y celebrar elecciones internas para constituir sus autoridades. Todos estos pasos fueron verificados por el tribunal y avalados por el Ministerio Público Fiscal.

El trámite comenzó formalmente con el reconocimiento provisorio del 21 de febrero, que quedó firme el 7 de marzo. Desde entonces, la agrupación presentó la documentación y llevó adelante los procesos exigidos dentro de los plazos legales.

Uso exclusivo del nombre y los símbolos partidarios

El tribunal también avaló el uso exclusivo del nombre “La Libertad Avanza” y de los símbolos registrados, tras confirmar que no existían objeciones por parte de otras agrupaciones políticas en el distrito ni a nivel nacional. Los logos presentados en blanco y negro y en colores fueron aprobados oficialmente, con las tonalidades Pantone 2745 C, 2755 C, 2765 C y 266 C.

La normativa vigente prohíbe la utilización de símbolos o emblemas similares por otros partidos. Por ello, se realizaron consultas en el sistema de Registro de Símbolos y Emblemas y se notificó a las agrupaciones con registros coincidentes para evitar superposiciones. El proceso culminó con el registro definitivo de los emblemas en el distrito.