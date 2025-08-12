Elecciones 2025: Cristina Kirchner activa en el cierre de listas del PJ y quiere estar en la campaña

El Partido Justicialista Nacional fue escenario de un encuentro de trabajo que reunió a partidos, organizaciones sociales y sindicatos que integran el frente Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de delinear acciones de campaña de cara a las elecciones del 7 de septiembre y 26 de octubre. Según informaron medios de Buenos Aires, la expresidenta Cristina Kirchner mantiene un rol activo de cara al cierre de listas.

La reunión, que se desarrolló en la sede de Matheu, definió como prioridad llevar a todo el territorio bonaerense la síntesis de los mensajes de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien en sus últimas apariciones públicas apuntó contra las consecuencias sociales y económicas derivadas de las políticas del presidente Javier Milei.

Durante el cónclave, los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto para “concientizar a la población sobre la importancia de ir a votar”, con la mira puesta en lograr una mayoría en el Congreso que permita “frenar los embates” del Gobierno y “recuperar los derechos que la mayoría del pueblo argentino está perdiendo”.

Según señalaron fuentes partidarias, Cristina Kirchner mantiene un rol activo en la estrategia electoral y busca estar presente en los actos clave para reforzar la unidad de la coalición.

La exmandataria está condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad y se le concedió arresto domiciliario con tobillera electrónica en su domicilio de San José 1111 en el barrio porteño de Constitución.

Elecciones 2025: acto de lanzamiento de La Libertad Avanza este jueves

Luego del retrato presentación de los candidatos bonaerenses en La Matanza, La Libertad Avanza (LLA) prepara para este jueves un acto de lanzamiento de campaña en la ciudad de La Plata con la participación del presidente Javier Milei.

El armador libertario Sebastián Pareja, en calidad de jefe de campaña para las elecciones por la Legislatura bonaerense pero también de cara a los comicios nacionales en dicha provincia, trabaja en el evento que tendrá lugar este jueves a las 18, en el Club Atenas, ubicado en la calle 13, entre 58 y 59.

Noticias Argentinas