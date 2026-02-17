Instalaron una bomba y se reanudó el envío de agua desde el ducto Barreales para Cutral Co y Plaza Huincul

De manera paulatina comenzó a normalizarse el servicio de entrega de agua potable para la población de Cutral Co y Plaza Huincul. La puesta en marcha de un sistema alternativo en el acueducto Los Barreales, después de cinco días, permitió que el líquido que los dos sistemas producen llegue a los hogares de la comarca petrolera. Mientras tanto, continúa la reparación del equipo dañado por una sobrecarga eléctrica.

La escasez del agua potable comenzó a registrarse hace cinco días atrás en Cutral Co y Plaza Huincul luego que se confirmó la salida del sistema de Los Barreales que aporta un 30 % del total del caudal que consume la población.

Durante todo estos días, el líquido llegó desde el primer acueducto que tuvo la comarca petrolera, situado en el río Neuquén, en la meseta Buena Esperanza y que aporta el 70 % del líquido utilizado en las dos ciudades. Para morigerar la emergencia y garantizar que el agua llegue a todos los sectores, se diseñaron cortes durante algunas horas.

Desde el Epas, se informó este martes por la tarde que concluyó la instalación de un equipo alternativo mientras se avanza con la reparación del otro -que se ubica en la estación elevadora N° 2- que demandará más tiempo. El organismo provincial informó que se montó una motobomba provisoria que requirió de la realización de derivaciones sobre la cañería principal del ducto en Los Barreales.

Este equipo se instaló en la cisterna que recibe el agua desde la estación 1 y se ubica en el lago y la estación 2 que impulsa el agua hacia la comarca petrolera. Hubo que realizar el traslado del equipo desde Rincón de los Sauces hasta el sector.

Los operarios lograron vincular de manera directa la succión de las bombas instaladas en el lago con la cañería de impulsión. Según indicó el Epas, uno de los mayores desafíos fue el de ejecutar los acoples porque el sistema trabaja con presiones cercanas a los 17 kilos y para que soporte esa presión se debieron usar uniones especiales de acero.

Una vez realizadas las pruebas de rigor, se logró poner en marcha y se reanudó así el rebombeo desde el sistema Los Barreales hasta la copa del Epas, que está en el barrio Parque Oeste de Cutral Co.

Se destacó que para llevar a cabo estos trabajos hubo coordinación de los organismos provinciales como Epas y Epen, los municipios de Huincul y Cutral Co, y las empresas operadoras del sector petrolero.

Los trabajos concluyeron el martes (Foto: gentileza Epas)

Dónde se produjo la avería

El desperfecto que sacó de servicio el sistema Los Barreales se registró en el variador de frecuencia de una bomba situada en la estación elevadora N° 2 (que impulsa el agua hasta la comarca petrolera).

El variador es un componente que permite regular el caudal bombeado. Se informó que este equipo resultó dañado debido a una sobrecarga de tensión eléctrica y dejó fuera de servicio a la bomba en cuestión.

Desde el Epas se informó que hasta ahora, la empresa a cargo realizó el recambio de plaquetas y componentes, avanzando en la identificación precisa de la falla, que estaría localizada en una celda del sistema. Se indicó que los trabajos continúan con el objetivo de recuperar el equipamiento cuando las condiciones técnicas lo permitan.

Este ducto fue inaugurado en octubre de 2014, con un euipamiento de alta complejidad y sin repuestos disponibles en el país, tal como se informó. En estos años hubo ampliaciones parciales del acueducto y de la planta potabilizadora, financiadas por ambos municipios.

A la tarea de las comunas de Cutral Co y Plaza Huincul, se sumó en esta etapa e gobierno provincial.