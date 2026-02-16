Llega una nueva ley para los supermercados de Neuquén: un QR cambiará la forma de ver los precios

Neuquén implementará una nueva ley con impacto en supermercados e hipermercados que comercialicen productos de la canasta básica. Se trata de la 3444, que fue reglamentada por el Gobierno provincial y ordena la instalación de un código QR para acceder a la lista actualizada de precios en ese tipo de comercios.

La novedad fue dada a conocer por el Ejecutivo este lunes a partir de un decreto reglamentario que, según pudo conocer Diario RÍO NEGRO, fue firmado por el gobernador Rolando Figueroa el jueves de la semana pasada.

La ley fue aprobada a mediados de 2024 y se promulgó tiempo después, ese mismo año. Sin embargo, recién a principios de este 2026 se avanzó con su puesta en marcha definitiva.

Una nueva ley para los supermercados de Neuquén: a cuáles alcanza

De acuerdo a la información oficial, la norma alcanzará a los supermercados que tengan más de cuatro sucursales e hipermercados mayoristas y/o minoristas, que comercialicen productos incluidos en la canasta básica reconocida por Indec.

El código QR se deberá exhibir en los puntos de ingreso a los negocios y tendrá que garantizar a los consumidores «el libre acceso a la lista actualizada de los precios» de los mencionados artículos.

La ley ordena, además, que el símbolo sea apto para «el escaneo desde cualquier dispositivo móvil» y que ofrezca alternativas «como información audible o asistencia personal en el punto de ventas«.

Como autoridad de aplicación se estableció a la dirección provincial de Protección al Consumidor, cartera que actualmente conduce Pablo Tomasini.

Un código QR para ver precios en Neuquén: el plazo de aplicación

En cuanto a la implementación efectiva en los comercios, la ley propone un programa para «su aplicación gradual», que no podrá ser superior al año de duración.

Durante ese periodo, se proporcionará asistencia técnica, se fijara un protocolo para actualizar la información fidedigna de los precios de los productos alcanzados y, más adelante, se lanzarán inspecciones periódicas para verificar el cumplimiento de los códigos.

De ocurrir un incumplimiento, la ley indica que el comercio infractor «será pasible de las sanciones previstas en la ley nacional 24.240 y en la ley 2268«, las cuales se aplicarán de forma proporcional a la gravedad y la frecuencia del caso.



