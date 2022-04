Intendente de Huergo propone línea interna en la UCR para ir con Juntos por el Cambio

El intendente de Ingeniero Huergo, Miguel Martínez (UCR), descartó un posible acuerdo en la provincia con Juntos Somos Río Negro e impulsará la creación de una línea interna en el radicalismo para encolumnarse en Juntos por el Cambio junto al Pro y el ARI.

La creación de la línea interna ya está en marcha con el acompañamiento de dirigentes del radicalismo de distintas ciudades de Río Negro y para los últimos días de mayo se prevé el lanzamiento oficial en Ingeniero Huergo.

La posición fue acordada con el senador nacional Alfredro Cornejo, quien presidió el Comité Nacional de la UCR, que avaló la iniciativa para dar fuerza a Juntos por el Cambio en Río Negro y respaldar la posible candidatura de Aníbal Tortoriello a la gobernación provincial.

“Entendemos que el radicalismo debe encolumnarse y no hacer una interna. Cuando identificamos a Tortoriello, pensamos en acompañarlo. Hoy es un candidato temible en cuanto a la gobernación, mientras que Alberto Weretilneck en Juntos Somos Río Negro tiene algunos inconvenientes internos que lo van a mellar”, sostuvo el jefe comunal huerguense.

En este sentido adelantó que “voy a plantear una línea interna dentro del radicalismo para poder hacerle mella a todos los que quieren jugar con JSRN. Juntos Somos Río Negro mira más al Justicialismo que al radicalismo; pero que pasa con esos radicales que no quieren compartir nada con el peronismo, se van a ir”.

“El andamiaje es hacer una línea interna y encolumnarnos detrás de Juntos por el Cambio, amén de lo que haga el radicalismo oficial, amén de lo que haga Cascón, Matsen y Sartor que son los que digitan al radicalismo en la provincia”, enfatizó.

La línea interna, que tendrá un lanzamiento oficial en los últimos días de mayo con un acto programado en Huergo, será encabezada por Martínez con el acompañamiento de dirigentes del radicalismo de Viedma, Bariloche, Las Grutas, Roca, Cipolletti, Cinco Saltos y Villa Regina.

“Luego del lanzamiento vamos a fortalecer a Juntos por el Cambio, entendiendo que esta fuerza se tiene que presentar como tal en la provincia de Río Negro con las tres patas que lo conforman; y si el radicalismo decide no integrarlo, nosotros lo vamos a acompañar igual”, remarcó Martínez.

Por otra parte, el intendente de Huergo anticipó que tras el lanzamiento oficial de la línea interna, se proyectó comenzar a trabajar en cada una de las ciudades con encuentros con afiliados y simpatizantes del radicalismo no afiliados. En principio, los primeros encuentros se llevarán a cabo en localidades de la Línea Sur y posteriormente en el Alto Valle. “Vamos a recorrer toda la provincia, porque sabemos que de acá a diciembre se debe tener en claro cuál es el objetivo de trabajo de Juntos por el Cambio”.

Dijo, además, que la idea será presentar en todas las localidades listas de candidatos para compulsar en las elecciones municipales como Juntos por el Cambio. “Aníbal Tortoriello en todas las reuniones de la mesa de Juntos por el Cambio, y hemos concordado quienes asistimos que en cada ciudad vamos a presentar candidatos, y en cada ciudad vamos a ser Juntos por el Cambio. No va haber alianza con Juntos Somos Río Negro, porque no compartimos ni siquiera un lineamiento nacional. Hoy JSRN es un aliado del Kirchnerismo; por lo que no habrá acuerdo posible en ninguna ciudad”.

Finalmente insistió que “entendemos que hoy la alternativa y herramienta posible es Juntos por el Cambio, queremos explicarle por qué creemos eso a cada afiliado y simpatizante del radicalismo. Aníbal Tortoriello junto a un gran grupo del ARI, del Pro y del radicalismo podemos hacer una gran elección, y podemos ser la oferta que hoy la provincia necesita. El gobierno provincial ha dinamitado las riquezas, las ha pulverizado, y no es una alternativa valedera al desarrollo de la provincia. La única herramienta que ofrecen el es hidrógeno verde, pero lo primero que hicieron fue crear un ministerio para aumentar el gasto público, cuando ese proyecto es algo que aún no comenzó a funcionar”.