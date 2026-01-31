Investigación millonaria en Vaca Muerta: dirigente de Uocra confirmó que preside la mutual

Los elementos secuestrados quedaron en depósito en Delitos Económicos de la Policía de Neuquén. (Foto: Matías Subat)

El Consejo de Administración de la mutual «Asociación Mutual de los Trabajadores Constructores Neuquinos», en el centro de una investigación de la fiscalía por presunta administración fraudulenta, lo preside Juan Carlos Levi, secretario adjunto de la Unión Obrera de la Construcción de Neuquén. Nueve allanamientos realizaron este viernes 30 de enero personal de Delitos Económicos, entre sedes de la entidad, gremiales y domicilios particulares.

La información fue confirmada a diario RÍO NEGRO por el propio Levi, el viernes a la noche en una comunicación telefónica. Más temprano, uno de sus abogados defensores, Sebastián Perazzoli, dijo que «tiene todo prolijo, lo vienen investigando hace tiempo y que lo allanen en plena feria es una vergüenza. Es un show del fiscal Pablo Vignaroli».

Según la información a la que accedió diario RÍO NEGRO, el secretario es Ezequiel Héctor Baldevenito y el tesorero Facundo Barahona. Como vocales titulares figuran Macarena Levi y Flavia Barahona; y como suplente Anabela Barahona.

Análisis de la documentación

Los allanamientos del viernes comenzaron a primera hora de la mañana y por ahora no se informó del resultado. Lo habitual es que la documentación secuestrada en cada lugar sea derivada a las distintas dependencias para su posterior análisis.

De acuerdo con el volumen de información reunida se podrá calcular el tiempo que demandará su procesamiento.

Demorado en Delitos Económicos

Mientras se producían los operativos Levi permaneció demorado en Delitos Económicos de la Policía. Recuperó la libertad pasadas las 14, tras ser identificado y notificado de la causa en su contra. No trascendió si hay otros imputados.

Juan Carlos Levi y su defensor, este mediodía en la dirección de Delitos Económicos de la Policía de Neuquén. (Foto: Matías Subat)

El abogado Perazzoli indicó que la mutual «no tiene nada que ver con el gremio, sólo da la casualidad que Juan Carlos es el presidente y a la vez secretario adjunto» de la Uocra.

Dijo que «esta denuncia es de hace dos años y fue archivada por la fiscalía de Actuación Genérica».

El archivo es una disposición de la fiscalía que, como se dice en la jerga, «no causa estado». O sea, la investigación se puede desarchivar si aparecen nuevos elementos.

Una camioneta y un edificio

Según dijo el letrado, una parte del legajo pasó de la fiscalía de Actuación Genérica a Delitos Económicos «porque se hizo el sorteo de una camioneta y querían averiguar si fue todo real. Pidieron información a la concesionaria, el sorteo se hizo por el IJAN (Instituto de Juegos de Azar de Neuquén), lo ganó una persona y salió transferida a su nombre. Fue todo transparente».

Respecto de las facturas de empresas constructoras, Perazzoli señaló que «son las que están construyendo la sede de la mutual, una obra de cuatro pisos que se adjudicó por licitación aunque no tenían necesidad de hacerlo».

Dijo que el lunes 2 de febrero se presentará en la fiscalía con su colega Gustavo Palmieri para «exigir explicaciones a la fiscalía, esto es un show».

Lo que dijo Levi

Por su parte Levi dijo que a mediados de enero, la fiscalía le envió un oficio a una concesionaria de Neuquén. Le pidió que informe sobre los motivos de una transferencia de 40.500.000 pesos que recibió de la mutual el 4 de abril del 2025.

Levi relató a diario RÍO NEGRO que se presentó espontáneamente en la fiscalía a dar explicaciones «y no me atendieron porque dijeron que estaban de feria. Cuatro días después me allanaron». Señaló que en su vivienda particular también hubo un procedimiento.

Entregó documentación y dijo que «eso demuestra que compramos una camioneta para sortear entre los afiliados». Se hizo a través del IJAN.

Negó, ante una consulta, que existan afiliaciones compulsivas. La mutual tiene 800 afiliados, según dijo, «y la Uocra son 7.000 trabajadores».

En cuanto a la empresa constructora que contrató para la obra de la mutual, no dijo que era de su propiedad pero preguntó: «¿por qué tengo que pagar 2.700 dólares el metro cuadrado si yo lo puedo hacer por 1.600? Tengo que buscar el mejor precio«.

«Todos me dicen que esto es una cuestión política», agregó, pero dijo que «no sé ni me interesa saber si alguien me soltó la mano».

Presunta administración fraudulenta

Como informó diario RÍO NEGRO, se investiga el presunto delito de administración fraudulenta que involucra a la mutual.

Los allanamientos fueron solicitados por la fiscal del caso, Rocío Rivero, bajo la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli, y los autorizó el juez de garantías, Raúl Aufranc. Se realizaron en forma simultánea con personal de la Policía provincial en inmuebles de Plottier, Añelo, Rincón de los Sauces, Centenario y Neuquén capital. Este último fue en un edificio de Avenida Argentina al 400.

El objetivo de los procedimientos fue secuestrar información -tanto en soporte físico como digital- sobre afiliados, convenios con empresas, contratos, facturación, órdenes de trabajo y presupuestos. Asimismo, se buscó documentación referida a movimientos bancarios y de billeteras virtuales de la entidad.

Obligados a afiliarse

El Ministerio Público Fiscal hizo saber de manera oficial que la investigación se inició a partir de una denuncia presentada por trabajadores de la Uocra, quienes al ingresar a sus puestos en relación de dependencia fueron obligados a afiliarse a la mutual bajo la amenaza de ser desvinculados de su actividad laboral si no lo hacían.

En forma preliminar, la fiscalía estableció que, durante el primer semestre de 2025, la institución recaudó aproximadamente 1.000 millones de pesos en concepto de aportes, de los cuales solo un porcentaje mínimo se destinó a prestaciones reales.

Asimismo, se determinó que en ese mismo periodo la organización transfirió una suma cercana a los 950 millones de pesos a dos empresas de construcción y a un particular, con vinculación con autoridades de la entidad.