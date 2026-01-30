Investigación en Vaca Muerta: denuncian presiones a obreros de Uocra para afiliarse a una mutual y recaudar millones

Juan Carlos Levi y su defensor, este mediodía en la dirección de Delitos Económicos de la Policía de Neuquén. (Foto: Matías Subat)

La fiscalía de Delitos Económicos de Neuquén realizó este viernes nueve allanamientos simultáneos en las sedes de la «Asociación Mutual de los Trabajadores Constructores Neuquinos», donde secuestró equipos informáticos, teléfonos, pendrives y discos duros además de abundante documentación.

Según se informó de manera oficial, se investiga el presunto delito de administración fraudulenta que involucra a esa mutual. La fiscalía preservó los nombres de los sospechados porque su política es no suministrar la identidad de los imputados a menos que sean empleados públicos.

A través de fuentes propias, diario RÍO NEGRO pudo averiguar que en el directorio de la entidad figuran el dirigente de la Uocra, Juan Carlos Levi y varios de sus familiares. También hay parientes de su esposa, la exdiputada y funcionaria del gobierno Ángela Barahona.

En Neuquén el procedimiento se realizó en Avenida Argentina al 400, una de las sedes de la mutual. (Matías Subat)

Además de la mutual, que no tiene vinculación con el gremio de la construcción, los imputados habrían armado por lo menos dos empresas con los que firmaron convenios para simular la prestación de servicios.

«A los fiscales no les va a salir gratis»

Este diario intentó hablar con Levi pero no contestó el llamado. Uno de sus abogados, Sebastián Perazzoli, confirmó que la mutual es del secretario adjunto del gremio pero aseguró que «está todo muy prolijo».

«Esto es un show del fiscal Vignaroli. Es hora de que los fiscales empiecen a pagar costos por sus errores. Que pida el allanamiento en la feria es una vergüeza», agregó el letrado.

Tras señalar que algunas de las facturas son del estudio que comparte con Gustavo Palmieri, advirtió: «el lunes vamos a pedir explicaciones. No les va a salir gratis hacer esto» a los fiscales.

Los operativos de este viernes

Los allanamientos fueron solicitados por la fiscal del caso, Rocío Rivero, bajo la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli, y los autorizó el juez de garantías, Raúl Aufranc. Se realizaron en forma simultánea con personal de la Policía provincial en inmuebles de Plottier, Añelo, Rincón de los Sauces, Centenario y Neuquén capital. Este último fue en un edificio de Avenida Argentina al 400.

Sebastián Perazzoli, abogado de Levi, durante los operativos de este viernes. (Foto: Matías Subat)

El objetivo de los procedimientos fue secuestrar información -tanto en soporte físico como digital- sobre afiliados, convenios con empresas, contratos, facturación, órdenes de trabajo y presupuestos. Asimismo, se buscó documentación referida a movimientos bancarios y de billeteras virtuales de la entidad.

Obligados a afiliarse

El Ministerio Público Fiscal hizo saber de manera oficial que la investigación se inició a partir de una denuncia presentada por trabajadores de la Uocra, quienes al ingresar a sus puestos en relación de dependencia fueron obligados a afiliarse a la mutual bajo la amenaza de ser desvinculados de su actividad laboral si no lo hacían.

En forma preliminar, la fiscalía estableció que, durante el primer semestre de 2025, la institución recaudó aproximadamente 1.000 millones de pesos en concepto de aportes, de los cuales solo un porcentaje mínimo se destinó a prestaciones reales.

Asimismo, se determinó que en ese mismo periodo la organización transfirió una suma cercana a los 950 millones de pesos a dos empresas de construcción y a un particular, con vinculación con autoridades de la entidad.

Como sigue tras los allanamientos

Los allanamientos comenzaron a primera hora de la mañana y por ahora no se informó del resultado. Lo habitual es que la documentación secuestrada y los dispositivos hallados en cada lugar sean derivados a las distintas dependencias para su posterior análisis.

De acuerdo con el volumen de información reunida se podrá calcular el tiempo que demandará sus análisis.