Investigan si Gloria Ruiz recibió terrenos como coima para autorizar loteos en Plottier

La fiscalía de Delitos Económicos trabaja con la hipótesis de que Gloria Ruiz recibió, cuando era intendenta de Plottier, dos terrenos a cambio de autorizar loteos para desarrollos inmobiliarios dentro del ejido de la ciudad. Uno de ellos es el que tiene construida una piscina que a su vez había sido prometida para una asociación civil sin fines de lucro.

Así lo reveló el fiscal jefe de Delitos Económicos, Pablo Vignaroli. Agregó que en los últimos días también se avanzó en la investigación de la compra de una camioneta Volkswagen Amarok que fue pagada en efectivo, pero el vendedor se niega a entregarla porque todavía no le informaron a nombre de quién quedará registrada.

Vignaroli dijo a diario RÍO NEGRO que los terrenos, las camionetas -además de la Amarok, Ruiz compró una Toyota SW4 que le fue secuestrada– justifican que Ruiz tenga que dar explicaciones de un presunto enriquecimiento ilícito. Durante febrero pedirán turno para una audiencia de formulación de cargos.

«Una hipótesis bastante firme»

«La entrega de los terrenos a cambio de la autorización para los loteos es una hipótesis de trabajo bastante firme», dijo el fiscal jefe. Los desarrolladores «no serían empresarios sino particulares, dueños de chacras» que decidieron lotear en la época en que Ruiz era intendenta de Plottier (2019-2023).

Uno de los inmuebles se hizo conocido cuando se descubrió que allí fue construida una piscina que originalmente iba a estar destinada a una asociación civil. El medidor de luz está a nombre de una persona que declaró ante escribano público que «el terreno no es suyo sino de Ruiz, que le pidieron que lo ponga a nombre de él», explicó Vignaroli.

La Cooperativa prestadora del servicio en Plottier, en tanto, informó que envía las facturas a la secretaria de la exvicegobernadora.

Faltan las declaraciones formales

Ese terreno está dentro de un loteo y la hija del dueño aportó información que le permite a la fiscalía sostener la hipótesis de que hubo un intercambio de favores para lograr la aprobación. Resta que formalicen esas declaraciones en el legajo.

Con el otro loteo ocurriría algo similar, indicó Vignaroli. «Estamos esperando tomarle declaración al dueño para confirmar la información que tenemos» respecto de la entrega de un terreno a Ruiz a cambio de obtener la autorización para el desarrollo inmobiliario.

Por último, sobre la camioneta Amarok, dijo que la compró el año pasado en efectivo pero aún no la tiene en su poder. «El dueño no se la entregará hasta que no le digan a nombre de quién quedará el vehículo», señaló Vignaroli.