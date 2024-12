La asociación de Plottier habló de la pileta por la que investigan a Gloria Ruiz: «Nos enteramos el lunes»

La Fiscalía de Delitos Económicos de Neuquén sigue investigando el manejo de fondos públicos durante la gestión de la exintendenta Gloria Ruiz en Plottier. En esa ciudad realizaron allanamientos en un terreno destinado a la construcción de un complejo con pileta para la Asociación Civil GRU.DI.ES. Sin embargo, en el lugar solo encontraron un descampado, sin ninguna obra visible, lejos de la piscina prometida.

En una entrevista en RÍO NEGRO RADIO, Carmen Troncoso, presidenta de la asociación, junto a Manuel Nieto, secretario de la entidad, relató su sorpresa y frustración al enterarse de las irregularidades detectadas en la ejecución de las obras.

Según la denuncia presentada por la actual gestión municipal, que encabeza Luis Bertolini, se habrían utilizado fondos públicos sin que la obra correspondiente se haya realizado en el lugar prometido.

El proyecto de construcción, que había sido aprobado durante la administración de Gloria Ruiz en 2023, estaba destinado a mejorar la infraestructura de la asociación, que desde hace más de diez años espera la construcción de su sede propia.

Según lo planteado en la denuncia, se habían destinado casi 18 millones de pesos, pero en el terreno asignado, ubicado en la calle Arturo Illia y Raúl Blanco de Plottier, solo se encontró un descampado.

«Nos enteramos el lunes», aseguraron desde la asociación

Carmen Troncoso y Manuel Nieto expresaron su sorpresa y descontento tras enterarse de la situación. «Esto es algo que nos enteramos el lunes, cuando citaron a Manuel en la municipalidad de Plottier. Es algo que nosotros no sabíamos», relató Troncoso.

Nieto agregó que fue informado de las irregularidades por Julia Reyes, del área legal del municipio. «Estaba ese expediente y nosotros comenzamos a trabajar hace más o menos dos años, lo que veníamos planteando por el tema de los edificios. Nos encontramos con una boleta de siete millones y medio y nueve millones, y me dijeron que figuraba en el expediente»

«Nos encontramos con esa novedad y bueno, sorprendido. Porque la verdad que nosotros en ningún momento encontramos esa plata, ni sabíamos ni estamos enterados de ese dinero», comentó.

Explicó que el lote donde se halló la pileta, en el barrio Loteo Manzanares de Plottier, «no es de la asociación» y que «el terreno donde está la asociación está en la calle Doctor Blanco, que es del loteo María, ahí está la ubicación con el terreno que nosotros adquirimos a través del municipio».

Un sueño postergado: «Hace once años que estamos esperando un edificio»

La presidenta Troncoso describió que «hace once años que estamos trabajando, nuestra sede es el domicilio particular mío. Así que once años que estamos esperando un edificio, tener nuestra sede propia y no te imaginas la cantidad de proyectos que tenemos para desarrollar en esa sede», explicó.

Asimismo, desmintió que la asociación haya presentado la denuncia inicial. «Queremos aclarar que ninguno de nuestros miembros hizo la denuncia«, afirmó.

Gru.Di.Es. cuenta con más de 200 socios y se sostiene gracias al apoyo de la comunidad. «Realizamos actividades como bingos para recaudar fondos. Nosotros estamos trabajando en conjunto y siempre que se hace algo se le da visa a la comunidad», señaló Troncoso.

«Primero queremos que actúe la justicia y ahí veremos nosotros y viviremos en su momento. Si tenemos que pedir alguna información a la justicia, lo haremos. Pero somos muy prudentes y somos muy respetuosos de la justicia», destacó.

La investigación en curso: qué dice la denuncia

Según la denuncia presentada por la gestión de Luis Bertolini, las obras previstas incluían una platea de 138,95 metros cuadrados para la pileta, gimnasio y vestidores, y otros módulos para aulas, oficinas, SUM y cocina, con un presupuesto total de 29,9 millones de pesos. Sin embargo, no se realizaron en el terreno de la asociación.

