Javier Milei confirmó la afiliación de Espert y afirmó que Marra fue «ejecutado» por su postura

Javier Milei ratificó el rol implacable de su hermana, la secretaria General Karina Milei, en el armado político y electoral de La Libertad Avanza, que avanzó un nuevo casillero este lunes con la incorporación formal del diputado José Luis Espert. Además, el presidente volvió a alentar un acuerdo con el PRO, aunque siguen sin definirse los términos de la futura alianza.

Milei relató cómo funcionan los roles en su gobierno y confirmó lo que era un secreto a voces: que como presidente se ocupa solo de la “gestión” a nivel nacional y de lo que llamó la “batalla cultural”, mientras que la “política” está a cargo de Karina. “La cuestión política la maneja mi hermana”, sentenció en una entrevista con el canal A24.

Aunque también mencionó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al asesor “todoterreno” Santiago Caputo, Milei centralizó las decisiones en Karina. “Dicen que mi hermana tiene una guillotina. Bueno, sí tiene una guillotina. O sea, usted hace en contra de los parámetros que nosotros defendemos: guillotina”, graficó Milei al ser consultado sobre la expulsión del legislador porteño Ramiro Marra de las filas libertarias.

El presidente habló por primera vez de la salida de Ramiro Marra: qué dijo

El presidente habló por primera vez de la salida de Marra, quien supo ser una figura relevante para la identidad partidaria. “Ramiro sistemáticamente estuvo desconectado de lo que hacía La Libertad Avanza en la Ciudad, y cuando votó a favor de un presupuesto que implicaba un aumento de impuestos, contra la filosofía que nosotros postulamos, lo ejecutaron”, sentenció. Detrás de esa decisión estuvo Karina.

De hecho, la “desconexión” del relato oficial se cobró este lunes otra víctima: el secretario general de la ANSES, Mariano De los Heros, fue echado por haber informado en una entrevista que se avanzaría en una reforma previsional y en la suba de la edad jubilatoria. El presidente lo desautorizó públicamente (dijo que el tema “no está en carpeta”) y, horas después, el funcionario debió dejar el cargo.

Mientras tanto, Karina siguió adelante con el armado partidario al afiliar al diputado nacional José Luis Espert, quien preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda y es la principal apuesta libertaria para competir este año por la provincia de Buenos Aires. Espert firmó su afiliación en Casa Rosada junto a Milei, su hermana y el titular del partido a escala bonaerense, Sebastián Pareja. La semana pasada, se había incorporado formalmente Santiago Caputo.

“(Espert) se va a sumar a la batalla electoral que se viene en provincia de Buenos Aires como uno de los máximos exponentes de la libertad que tenemos en Argentina. Estoy orgulloso de que se meta en el barro de la provincia de Buenos Aires a pelearle cara a cara a un impresentable, mentiroso, incompetente e inútil como (Axel) Kicillof”, dijo Milei. El gobernador bonaerense es blanco de críticas de la Casa Rosada por reiterados casos de inseguridad en su distrito.

Javier Milei y el acuerdo con el PRO

Por otra parte, el presidente ratificó la buena relación con Mauricio Macri (reveló que, hace días, le escribió por su cumpleaños), pero diferenció ese vínculo del que mantiene con su primo, el jefe de Gobierno de CABA, Jorge Macri. Aunque no ahondó en los motivos, las versiones indican que Milei se molestó porque el alcalde porteño contrató para su campaña al consultor español Antoni Gutiérrez-Rubí, el mismo que asesoró a Sergio Massa en la contienda contra Milei.

A pesar de esas rispideces, el presidente volvió a promover un acuerdo electoral con el PRO, aunque todavía no hubo avances en los pormenores: si se concretará una fusión o una mera alianza entre partidos, y en ese caso, qué lugares tendrá el macrismo. Hay además otro factor: si el Congreso suspende este año las PASO, el armado de las listas libertarias recaerá en la lapicera de Karina.

A principios de año, Macri aceptó la convocatoria de Milei a trabajar en un acuerdo y nombró un equipo de cinco dirigentes de su confianza para negociar listas con delegados libertarios, pero no hubo respuesta por parte del Gobierno y las tratativas se dilatan.

“Yo creo que están dadas las condiciones para que los espacios se vayan juntando, de hecho, hay muchos intendentes y legisladores que están sumándose a La Libertad Avanza”, se entusiasmó el presidente. El caso más emblemático, a mediados de enero, fue el del jefe comunal de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

Milei insistió en la idea de sumar voluntades. “La realidad es que, si estuviéramos todos juntos los que defendemos la libertad, estamos para hacer una elección de 55% (de los votos). Sería ponerle el último clavo al ataúd del kirchnerismo”, confió. Sin embargo, lamentó que “hay algunos que prefieren priorizar sus negocios locales en lugar de la causa de terminar con el populismo”.

“Yo no me voy a cansar de dar esta pelea por terminar con el populismo, pero requiere grandeza y pensar en Argentina, y no en la caja”, repitió, sin dar nombres.

Corresponsalía Buenos Aires