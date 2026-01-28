Javier Milei contra Techint: el Financial Times expuso la pelea con Paolo Rocca por dumping y proteccionismo

La pelea entre el presidente Javier Milei y el Grupo Techint escaló a la prensa internacional.

El enfrentamiento del presidente Javier Milei con el CEO de Techint, Paolo Rocca, escaló luego de la caída de una licitación estratégica vinculada a la exportación de GNL. El diario británico Financial Times describió la disputa como una muestra de la tensión entre el Gobierno y una “élite empresarial acusada de beneficiarse de décadas de proteccionismo”, en medio de la reforma económica que impulsa la gestión libertaria.

El choque entre Javier Milei y Paolo Rocca por dumping y proteccionismo

Según detalló el medio financiero, el conflicto se desató luego de que Tenaris, subsidiaria del Grupo Techint, perdiera un contrato para proveer tuberías al consorcio Southern Energy SA frente a la empresa india Welspun Living Ltd.

Foto: Gentileza Techint.

La licitación estaba vinculada a la construcción de terminales de exportación de gas natural licuado y se convirtió en un nuevo punto de fricción entre el Gobierno nacional y el sector industrial.

El Financial Times destacó la reacción del Presidente en redes sociales, donde Milei se refirió a Rocca como el “Señor Chatarra con los tubos caros”, en un mensaje que profundizó el enfrentamiento con el holding industrial.

Las acusaciones por dumping y el cruce entre el Gobierno y Techint

El artículo también citó al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien calificó la propuesta de Techint como “indefendible” y sostuvo que era un 40% más cara que la presentada por la firma india.

Desde Tenaris rechazaron esa cifra y afirmaron ante el periódico británico que el dato es “incorrecto”. Indicaron que la oferta se realizó con un “margen prácticamente cero” para sostener 420 puestos de trabajo en la provincia de Buenos Aires.

La empresa confirmó que evalúa presentar una queja por dumping, al señalar que la propuesta de Welspun se basa en el uso de chapa de acero china, mientras el Financial Times incluyó la disputa en el debate entre aranceles, impuestos y apertura económica.

