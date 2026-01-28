La UCR entra a la negociación por la reforma laboral con Patricia Bullrich y pone sobre la mesa 10 votos clave

La UCR mantuvo anoche un encuentro virtual y pasó en limpio las solicitudes de cambios al dictamen de reforma laboral que le presentarán a la jefa libertaria de la Cámara alta, Patricia Bullrich. La reunión del bloque de senadores radicales con la senadora se realizará este miércoles a las 15 en la oficina central que el centenario partido tiene en el Palacio Legislativo.

El encuentro contará también con la presencia del PRO y de silvestres provinciales que necesita sumar la Casa Rosada de cara a la sesión extraordinaria que podría realizarse entre el 11 y 12 de febrero.

Reunión clave entre Bullrich y la UCR

La mayoría de los integrantes del bloque radical que son comandados, en el Senado, por Eduardo Vischi, eligió esperar el «cara a cara» con Patria Bullrich y no anunciar una postura a través de los medios. Sin embargo, más allá de la cautela, desde un despacho adelantaron, en términos generales, que la bancada está de acuerdo «en un 80-85%» con la iniciativa.

Las mismas fuentes indicaron que los «temas a observar son conocido», es decir que tanto la UCR como otros senadores, reclamarán cambios en ítems relacionados con lo «federal» -la eventual quita de coparticipación-, algunos «beneficios» -a favor de grandes empresas, algo que varios solicitan revisar-, y cuestiones más específicas como, por ejemplo, la cuota solidaria sindical.

Para los bloques, no se puede convivir más con Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) luego frenados en la justicia. «Lo mejor es hacer algo prolijo, por ley y acabar de una vez por todas con cosas no saldadas hace años«, opinó un funcionario de la oposición aliada y también aseguraron desde otro despación de la oposición «acuerdista»: «Acotamos al máximo posible lo que se requerirá. Pero hay puntos en los que no hay mucho margen para ceder. Se verá cuánto aporta la Casa Rosada para arribar a destino. Queremos que salga lo mejor».

La senadora libertaria cuenta con un interbloque de 21 personas. Para el quórum y activar el recinto se precisan 37. Teniendo en cuenta esto, el oficialismo está obligado a sumar votos de la UCR, el PRO y silvestres provinciales que no siempre responden a gobernadores.

Previamente, una fuente mileísta aseguró que desde al menos una fuerza del interior «ya se comprometieron» a acompañar la iniciativa, aunque eso se reflejará una vez que se concreten las sesiones extraordinarias.

Desde el interior del país se aguardan para las 15 de este miércoles a Carlos Espínola (Corrientes-Provincias Unidas); y a Flavia Royón (Primero los Salteños) y Julieta Corroza (La Neuquinidad), terminales en la Cámara alta de los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Rolando Figueroa, respectivamente.

