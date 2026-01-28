La UCR entra a la negociación por la reforma laboral con Patricia Bullrich y pone sobre la mesa 10 votos clave
El bloque de senadores radicales aseguró que el proyecto tendría un 80% del aval, sin embargo tiene previsto exigir una serie de cambios antes. Sus votos son clave para aprobar el proyecto impulsado por Javier Milei. El encuentro con la senadora libertaria será este miércoles a las 15.
La UCR mantuvo anoche un encuentro virtual y pasó en limpio las solicitudes de cambios al dictamen de reforma laboral que le presentarán a la jefa libertaria de la Cámara alta, Patricia Bullrich. La reunión del bloque de senadores radicales con la senadora se realizará este miércoles a las 15 en la oficina central que el centenario partido tiene en el Palacio Legislativo.
El encuentro contará también con la presencia del PRO y de silvestres provinciales que necesita sumar la Casa Rosada de cara a la sesión extraordinaria que podría realizarse entre el 11 y 12 de febrero.
Reunión clave entre Bullrich y la UCR
La mayoría de los integrantes del bloque radical que son comandados, en el Senado, por Eduardo Vischi, eligió esperar el «cara a cara» con Patria Bullrich y no anunciar una postura a través de los medios. Sin embargo, más allá de la cautela, desde un despacho adelantaron, en términos generales, que la bancada está de acuerdo «en un 80-85%» con la iniciativa.
Las mismas fuentes indicaron que los «temas a observar son conocido», es decir que tanto la UCR como otros senadores, reclamarán cambios en ítems relacionados con lo «federal» -la eventual quita de coparticipación-, algunos «beneficios» -a favor de grandes empresas, algo que varios solicitan revisar-, y cuestiones más específicas como, por ejemplo, la cuota solidaria sindical.
Para los bloques, no se puede convivir más con Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) luego frenados en la justicia. «Lo mejor es hacer algo prolijo, por ley y acabar de una vez por todas con cosas no saldadas hace años«, opinó un funcionario de la oposición aliada y también aseguraron desde otro despación de la oposición «acuerdista»: «Acotamos al máximo posible lo que se requerirá. Pero hay puntos en los que no hay mucho margen para ceder. Se verá cuánto aporta la Casa Rosada para arribar a destino. Queremos que salga lo mejor».
La senadora libertaria cuenta con un interbloque de 21 personas. Para el quórum y activar el recinto se precisan 37. Teniendo en cuenta esto, el oficialismo está obligado a sumar votos de la UCR, el PRO y silvestres provinciales que no siempre responden a gobernadores.
Previamente, una fuente mileísta aseguró que desde al menos una fuerza del interior «ya se comprometieron» a acompañar la iniciativa, aunque eso se reflejará una vez que se concreten las sesiones extraordinarias.
Desde el interior del país se aguardan para las 15 de este miércoles a Carlos Espínola (Corrientes-Provincias Unidas); y a Flavia Royón (Primero los Salteños) y Julieta Corroza (La Neuquinidad), terminales en la Cámara alta de los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Rolando Figueroa, respectivamente.
con información de Infobae
