Javier Milei contra Victoria Villarruel: «Es parte del Gobierno», le bajó el tono al conflicto Manuel Adorni

El vocero presidencial, Manuel Adorni, le bajó el tono a las fuertes críticas del presidente Javier Milei a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Sostuvo que la titular del Senado «es parte del Gobierno».

«El Presidente hizo una descripción y nada más», recalcó en la habitual conferencia de prensa.

“Villarruel no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No participa de las reuniones de Gabinete», comentó Milei en una nota con La Nación+. La vicepresidenta aún no se refirió al conflicto.

Manuel Adorni descartó la renuncia de Victoria Villarruel por los dichos de Javier Milei

“La Vicepresidenta es la Vicepresidenta, por lo tanto, por supuesto que es parte del Gobierno», aclaró, en la habitual conferencia de prensa.

Aseguró que el mandatario sólo describió la función de su compañera de fórmula y negó una potencial ruptura con el Poder Ejecutivo.

Consultado sobre el potencial pedido de renuncia, Adorni respondió: “¿Cómo le vamos a pedir la renuncia? ¡Es una locura! Obvio que no”.

Javier Milei contra Victoria Villarruel: qué dijo

«Ella en su visión, en muchas de las cosas que nosotros hacemos está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta”, había mencionado el presidente.

Este martes, Villarruel recordó la victoria en las PASO y recordó que junto a Javier Milei vienen desde el 2021 peleando «como David contra Goliath» para lograr «una proeza de esfuerzo y cambio de paradigmas». En este sentido, le agradeció a Milei haberla elegido como compañera de fórmula.

La vicepresinta aún no se refirió al conflicto. Sin emgargo, dado su perfil contestatario, se espera que haga alguna mención en los medios o sus redes.

*Con Noticias Argentinas