El Alto Valle se prepara para un sábado con mínimas de hasta -3°C: las horas más frías y qué pasa con el viento

El frío llegó para instalarse en el Alto Valle. Este sábado se prevé otra jornada con mínimas que estarán muy por debajo de los 0°C brindando un inicio y cierre de jornada helado. Además el pronóstico del tiempo anticipó el ingreso de viento, aunque se espera que no ocasione mayores problemas.

Te contamos en detalle cuáles serán las horas más frías y lo que dijo el Servicio Meteorológico Nacional respecto al viento.

Clima en el Alto Valle: el pronóstico de este 16 de mayo

De acuerdo a los reportes del pronóstico, este sábado 16 de mayo la temperatura máxima en Neuquén y Roca solo llegará a los 11°C durante la tarde. Por su parte, la mínima se posicionará en los -3°C respectivamente.

En cuanto a las precipitaciones, se informó que en general no se prevén lluvias para esta jornada aunque en algunas ciudades marca una probabilidad muy baja del 0 al 10%.

Por otra parte, el pronóstico también agregó que podrían registrarse ráfagas de viento leves con velocidades de hasta 26 km/h.

En cuanto a las horas más frías, estas se presentarán durante la mañana -hasta las 10 hs aproximadamente que es cuando se prevé que el sol marque su posición y cumpla su función clave de elevar la temperatura-, y la noche, a partir de las 19 se empezará a notar el descenso de temperaturas.