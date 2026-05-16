¿No sabés qué leer? Los seis libros que sugiere Lecton para esta semana

Ellas

Historias breves y no tanto de mujeres como vos

Viviana Rivero

El libro reúne relatos ambientados en distintos lugares del mundo y en diferentes momentos históricos, pero atravesados por una misma pregunta: qué significa ser mujer. A través de historias breves y otras más extensas, la autora construye personajes femeninos que enfrentan miedos, violencias, mandatos sociales y decisiones que marcan un antes y un después en sus vidas. Cada relato se siente íntimo y cercano, aun cuando el contexto sea lejano en el tiempo o el espacio.



Uno de los grandes aciertos del libro es la forma en que Rivero retrata la complejidad de la experiencia femenina. Sus protagonistas aman, dudan, lloran, se equivocan y se rebelan, mostrando que no hay un único modo de ser mujer. En ese recorrido, aparecen temas como la maternidad, la enfermedad, el deseo, la culpa y la necesidad de reinventarse, siempre narrados con sensibilidad y sin idealizaciones.



La amistad y la sororidad ocupan un lugar central en Ellas. Las mujeres del libro se sostienen unas a otras, se acompañan en el dolor y celebran juntas las pequeñas alegrías cotidianas. Esa red de vínculos se presenta como una fuerza transformadora, capaz de ayudar a sanar heridas profundas y de impulsar la lucha por los derechos y la dignidad en contextos adversos.

Como agua para chocolate

Laura Esquivel

Como agua para chocolate, la primera obra de Laura Esquivel, publicada en 1989, marcó un hito en la literatura mexicana y conquistó lectores en todo el mundo.

Ambientada a comienzos del siglo XX, en el contexto de la Revolución mexicana, la novela narra el amor imposible entre Pedro Muzquiz y Tita de la Garza, sometida a la férrea autoridad de su madre. A través de recetas y sabores que atraviesan la relato, Esquivel construye una historia donde la cocina se vuelve lenguaje del deseo, la memoria y la resistencia. Su extraordinaria repercusión llevó a la historia a ser adaptada al cine y, décadas después, a una serie, confirmando la vigencia y el poder de su universo narrativo.

Vamos a comprar un poeta

Afonso Cruz

En una sociedad imaginaria, muy parecida a la nuestra, el materialismo rige todos los aspectos de la vida. Las personas tienen números en lugar de nombres, los afectos se contabilizan por gramos y los artistas se han convertido en mascotas. La familia protagonista de esta historia ha elegido comprar un poeta porque, a diferencia de los pintores o los escultores, no cuesta mucho ni ensucia demasiado. Pero tras su llegada nada volverá a ser igual.

Afonso Cruz, uno de los autores más sobresalientes de la literatura portuguesa actual, nos regala una novela tan divertida como sutil, una crítica al consumismo, el utilitarismo y la obsesión por la eficiencia. Un fenómeno editorial que nos recuerda la importancia de la creatividad y la poesía.

Padre

Sierra Simone

Novela de romance contemporáneo que se inscribe dentro del llamado dark romance y que ganó popularidad por abordar temas polémicos como la fe, el deseo y el celibato. La historia se centra en Tyler Bell, un sacerdote profundamente comprometido con su vocación, cuya vida se ve alterada por la aparición de Poppy Danforth, una mujer que despierta en él sentimientos para los que no encuentra respuestas fáciles dentro de los límites de su fe.



A lo largo de la novela, Simone explora los conflictos internos del protagonista, atrapado entre la devoción religiosa y una atracción que pone en crisis sus votos y su identidad. Con un tono intenso y provocador, Padre se adentra en la culpa, la tentación y la búsqueda personal, proponiendo una reflexión incómoda —y deliberadamente transgresora— sobre los límites entre lo sagrado y lo humano.

La verdad que nos separa

Rokia

La verdad que nos separa es una novela juvenil de romance y fantasía que se desarrolla en una ciudad dividida por el odio entre dos bandos enfrentados: los Rojos y los Blancos. La historia sigue a Isabella, una joven criada entre prejuicios y silencios, cuyo mundo cambia por completo cuando conoce a Kinan, el líder del grupo rival, tras la decisión del alcalde de unir a ambos sectores en una misma escuela.

A partir de ese encuentro, la tensión, el rechazo y la atracción se entrelazan, dando inicio a una relación marcada por secretos, mentiras y una verdad que ha sido ocultada durante demasiado tiempo. La novela destaca por su construcción emocional y por abordar temas como la discriminación, el poder de la verdad y la lucha entre lo que se debe sentir y lo que se permite sentir.

Rokia combina el romance tipo «de enemigos a amantes» con un trasfondo oscuro y dramático, para lograr una historia intensa que invita a reflexionar sobre las consecuencias del odio heredado.

Donde esconder una estrella

Oliver Jeffers

Dónde esconder una estrella es un álbum ilustrado entrañable que retoma a los personajes clásicos de Oliver Jeffers: el niño, la estrella y el pingüino.



La historia comienza como un simple juego de escondidas, pero pronto se transforma en una aventura cuando la estrella desaparece y el niño decide buscarla con la ayuda de nuevos y viejos amigos. A lo largo del viaje, la narración combina humor, ternura e imaginación, llevando a los lectores a escenarios sorprendentes que refuerzan el espíritu aventurero propio de la infancia y el valor de no rendirse ante la incertidumbre.

Las ilustraciones cumplen un papel fundamental: transmiten emociones profundas y complementan el texto.