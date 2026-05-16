Un curso abre puertas en las discotecas: un histórico DJ de Bariloche forma a las nuevas generaciones

Gabriel Marcuzzo fue disc jockey de By Pass, una de las principales discotecas de Bariloche, a lo largo de dos décadas. Hoy, con 60 años, ya retirado y ante la demanda de profesionales para el sector, brindó un curso a pedido de la empresa Alliance que cuenta con el aval de la Universidad Nacional de Río Negro. Unas 10 personas obtendrán su diploma la próxima semana.

«Fue una idea de la empresa que cuenta con las principales discotecas de la ciudad ya que, en temporada necesitan mucho personal. Las cabinas están tecnificadas y necesitan gente capacitada. Por eso, la idea fue preparar a chicos que tuvieran ganas de trabajar para darles herramientas«, comentó Gabriel que brindó el curso acompañado por Ariel Valle, exDJ de Grisú, junto a la participación de los DJ actuales de las discotecas. También se sumó Juan Esteban León, director del Ciclo de Complementación Curricular de la Licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual de la sede Andina de la UNRN.

El curso de DJ cuenta con el aval de la Universidad Nacional de Río Negro. Foto: Alfredo Leiva

Al publicar la convocatoria en las redes en un primer momento, recibieron 150 consultas. Quedaron 15 personas para llevar adelante el curso y diez lograron llevarlo a su fin. «El perfil es de lo más variado: hay chicos a partir de 16 años hasta gente de 65. Vienen porque le gusta, otros que lo quieren hacer como hobby y hay quienes trabajan en eventos. Uno de los chicos es músico y lo suelen contratar en eventos para poner música. La finalidad es capacitarlos para que puedan trabajar en la empresa», señaló.

El curso se extendió por tres meses, dos días por semana durante dos horas. La empresa aportó el equipamiento. Hubo algunas visitas a discotecas para observar en vivo y en directo cómo trabaja el disc jockey: «La idea era que vieran cómo se juega el partido real. Que vean el equipamiento y los programas que se usan hoy, las consolas y la parte teórica aplicada. Les hacían preguntas y la posibilidad de trabajar ahí los incentivó mucho».

El curso de DJ cuenta con el aval de la Universidad Nacional de Río Negro. Foto: Alfredo Leiva

A lo largo del curso, mencionó Gabriel, se abordó «la cuadratura de la música, las estructuras, en qué momento se puede mezclar -y cuándo no-, cómo cambiar de estilos, cómo leer una pista para ver si va en sentido correcto, cómo hacer la transición de un momento a otro en un evento (por ejemplo, dejamos de comer para ir a la pista)». También se trató el manejo de volumen y, los formatos y calidad de la música. «La selección de la música es en base al público que vas a tener en el evento y no lo que a vos te gusta. Es mucha información interesante para tener en cuenta en el momento de preparar un evento», destacó.

En las clases, los participantes solían hacer grabaciones y luego, los profesores entregaban devoluciones con correcciones. Ya sobre el final del curso, escucharon las primeras mezclas y las más recientes para distinguir las mejoras.

El curso de DJ cuenta con el aval de la Universidad Nacional de Río Negro. Foto: Alfredo Leiva

¿Por qué razón Gabriel fue seleccionado para brindar la capacitación? Trabajó como DJ durante 24 años y se retiró hace 15. «Siempre me atrajo la combinación de la música y la tecnología. A los 15 años ya ponía música en eventos sociales en La Plata. Me vine a Bariloche porque me contrató Invap como técnico electrónico y a los 22 empecé a trabajar como DJ en Sky Ranch en Catedral. Pero llegó un momento en que no me daba el cuerpo para las dos cosas y renuncié a Invap. En 1991 me llamaron de By Pass donde estuve 20 años«, contó.

Aseguró que, en la década del 80, no era nada sencillo conseguir música, tal como sucede hoy. «Tenías que comprar un disco para acceder a un tema que sonaba y así, ir armando tu batea. Solo podíamos obtener info de música en la radio. Hoy, en cambio, conseguís lo que querés«, resaltó. Sin embargo, advierte a los chicos «que deben tener cuidado al bajar la música de internet porque en muchos casos, la calidad es mala».

El curso de DJ cuenta con el aval de la Universidad Nacional de Río Negro. Foto: Alfredo Leiva

En sus primeras épocas, Gabriel debía investigar la oferta musical y varias veces al año, viajaba a Buenos Aires para comprar las novedades. «Tenías que hacer tu propia selección: te encerrabas en una disquería y te pasabas horas escuchando. Ibas a ver qué había nuevo. Hoy los desafíos son distintos. Ni mejor ni peor», aclaró.

«¿Cuál es su consejo para las nuevas generaciones de DJ?», se le consultó. «Tener sentido común y no olvidar que la gente es la homenajeada. En una disco la gente va a divertirse», respondió. Consideró que hoy el público marca qué quiere escuchar. «Piden lo que está de moda, lo que escuchan en TikTok y en las redes. Todos los días tenés cosas nuevas y tenés que estar actualizadísimo«, concluyó.