Javier Milei define su gabinete: Pablo Quirno a Cancillería y Sebastián Amerio asumiría en Justicia

El presidente Javier Milei avanza en la conformación de su nuevo gabinete, con anuncios previstos para después de las elecciones nacionales. Se anticipa la designación de Pablo Quirno al frente de la Cancillería y la evaluación de Sebastián Amerio para el Ministerio de Justicia.

Fuentes oficiales informaron que Pablo Quirno, actual Secretario de Finanzas y una figura de extrema confianza del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, es el elegido para ocupar el cargo que dejó vacante Gerardo Werthein en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Se espera que Milei le realice el ofrecimiento formal en las próximas horas. Quirno ya se desempeña como Secretario de Relaciones Económicas de la Cancillería, a cargo de las conversaciones con inversores internacionales, una experiencia que potenciaría en su nuevo rol.

Otro cambio significativo se daría en el Ministerio de Justicia. Tras la oficialización de la renuncia de Mariano Cúneo Libarona, el Poder Ejecutivo evalúa designar a su actual segundo, Sebastián Amerio, como nuevo titular de la cartera.

Cambios en el gabinete de Javier Milei: perfiles clave en el nuevo esquema

Amerio es una figura cercana al asesor Santiago Caputo. En el Gobierno, se valora especialmente su relación con el Poder Judicial, particularmente con los jueces de los tribunales federales de Comodoro Py, un aspecto considerado fundamental para la gestión de la cartera.

La elección de Quirno para la Cancillería también contribuiría a despejar las especulaciones sobre posibles modificaciones en el área económica. Luis Caputo y su equipo mantienen el respaldo absoluto del Presidente, quien no planea cambios en ese sector del gabinete, a excepción de la búsqueda de un reemplazante para Quirno en la Secretaría de Finanzas.