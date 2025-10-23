Nueva salida en el gabinete de Javier Milei: Mariano Cúneo Libarona se irá luego de las elecciones 2025

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dejará el cargo el próximo lunes, luego de que La Libertad Avanza (LLA) se mida en las elecciones este domingo. La salida del funcionario del Gabinete de Javier Milei se suma a la del hasta entonces canciller Gerardo Werthein.

Las palabras de Mariano Cúneo Libarona sobre su salida

“Me voy muy feliz. Dejé la vida en la gestión. Más que por la salud, es por la necesidad de recuperar mis afectos. De acá en adelante voy a ayudar gratis en lo que el Gobierno precise”, sostuvo Cúneo Libarona esta mañana en diálogo con Infobae, confirmando su salida.

El ministro agregó que uno de sus principales hitos fue evitar que Argentina cayera en la “lista gris” del GAFI. “Nos íbamos a la ‘C’ si se producía eso”, sostuvo.

Según citó también el medio de Buenos Aires, una fuerte cercana a Milei habló de la salida del funcionario. “Es el momento de hacer todos los reseteos. Se dio así, aunque también podría haberse dado más adelante”, afirmó.

Gerardo Werthein dejó el gabinete de Javier Milei

La salida de Cúneo se sumará a otra reciente. La del excanciller Gerardo Werthein, quien envió su renuncia. Generó fastidio en Casa Rosada esta decisión ya que fue a pocos días de las elecciones y tras firmar 80 designaciones.

Por otro lado, por las candidaturas electorales se irán los ministros Luis Petri (Defensa), Patricia Bullrich (Seguridad) y el vocero presidencial Manuel Adorni.