Javier Milei: «Destruir el plan económico o intentar matar», su opinión de la «estrategia» del kirchnerismo

Horas antes de encabezar el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza, se conoció este miércoles una entrevista al presidente Javier Milei donde lanzó una gravísima acusación contra la oposición. «La estrategia del kirchnerismo es destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme«, sostuvo el mandatario. Además defendió a su hermana, luego de la difusión de audios atribuidos a Karina Milei donde habla de la interna del partido.

Javier Milei apuntó contra la oposición y defendió a Karina

Las declaraciones se dieron en una entrevista grabada en la Casa Rosada con Louis Sarkozy, hijo del expresidente francés, que fue publicada este miércoles pero que se realizó el viernes pasado. Consultado sobre el escenario político, Milei fue contundente: «La estrategia del kirchnerismo es ‘destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme’», afirmó.

En la entrevista que se concretó a instancias del embajador en Francia, Ian Sielecki, según indicó Infobae, el presidente habló de las elecciones bonaerenses de este domingo. “Si conseguimos muy buenos resultados en las elecciones de provincia de Buenos Aires, podríamos estar poniéndole el último clavo al cajón al kirchnerismo. Eso sería una cosa verdaderamente fabulosa, porque empezaría a implicar el fin del populismo y estaríamos en condiciones de iniciar el nuevo siglo dorado de Argentina, que nos haga potencia nuevamente», subrayó.

El presidente sostuvo que la oposición está aplicando la «estrategia de (Hernán) Cortés, que es la de quemar las naves: es a todo o nada». Agregó que esto también implica «inventar mentiras para tratar de desprestigiarme».

En otro tramo de la entrevista el mandatario defendió a su hermana, en medio del escándalo por presuntas coimas en Discapacidad y audios atribuidos a Karina Milei donde habla de la interna del partido. «Logramos en tiempo récord hacer un partido político, que en Argentina es casi imposible. Gran mérito de mi hermana, que ha hecho un trabajo fenomenal«, destacó.

Milei también criticó a la izquierda y se negó a negociar con ellos. «No podés darle un milímetro al que te quiere matar. Cuando son oposición, intentan destruir al Gobierno y cuando son gobierno, destruyen el país», sostuvo, y calificó a los socialistas del siglo XXI como «psicópatas».

Javier Milei reunió a su gabinete antes del cierre de campaña

El presidente Javier Milei reunió este miércoles a su gabinete en Casa Rosada, como antesala del cierre de la campaña de La Libertad Avanza en Buenos Aires. Se trató de la primera vez que se juntaron luego del cimbronazo que significó los audios que se conocieron del extitular de Andis, Diego Spagnuolo, sobre presuntas coimas en Discapacidad y luego de las grabaciones atribuidas a Karina Milei.

El encuentro comenzó a las 9:30 y tiene lugar en el Salón Eva Perón. Según indicaron desde Infobae fuentes del Gobierno señalaron que la reunión tuvo por objetivo apuntalar el alineamiento interno y definir los próximos pasos de la gestión.

La anterior reunión de gabinete en la Casa Rosada fue el 15 de agosto. En ese entonces se proyectó partes de la película «Homo Argentum» protagonizada por Guillermo Francella.

Esta tarde el presidente irá hacia Moreno, el lugar elegido para el acto de cierre de campaña. El mandatario estará a cargo de las palabras finales del evento que se celebrará a las 17 en en la sede del Club Villa Ángela.