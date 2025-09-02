Javier Milei suspendió una de sus reuniones en Estados Unidos tras la polémica por presuntas coimas en Discapacidad. Foto: Gentileza Presidencia.

En medio de la polémica por presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad, el presidente Javier Milei viajará a Estados Unidos para reunirse con empresarios de multinacionales. La agenda oficial del mandatario planeaba los encuentros entre el 4 y el 5 de septiembre, sin embargo este martes se suspendió su arribo a uno de ellos.

El mandatario achicó su agenda en Estados Unidos y ahora solo viajará a Los Ángeles para reunirse con empresarios en un evento organizado por el economista estadounidense, Michael Milken. El presidente tenía previsto pasar por Las Vegas para reunirse con directivos de cadenas hoteleras y también para asistir al show de su expareja Fátima Flórez, pero ya no irá.

Desde Noticias Argentinas informaron que su paso por Las Vegas estaba condicionado por algunos detalles técnicos del viaje, referente a las horas de descanso de los pilotos, pero la misma Fátima Florez había anticipado su presencia en la difusión del evento que dará el 5 de septiembre.

Sin embargo, en medio del escándalo por la filtración de los audios que involucran a Karina Milei, el presidente optó por solo viajar a Los Ángeles para cumplir con la agenda prevista para el jueves. Tras esto, volverá al país el viernes, antes de las elecciones en Buenos Aires.

La visita de Javier Milei en Los Ángeles

La agenda de Javier Milei comenzará con el cierre de campaña bonaerense que se hará el miércoles en el municipio de Moreno. Luego en su cronograma tiene previsto estar el 4 de septiembre en la ciudad de Los Ángeles, California.

El primer destino es por una invitación del economista estadounidense Michael Milken, quien organizó un foro en el que el presidente ya expuso en mayo y en enero pasados.

En sus intervenciones anteriores, Milei alentó a los empresarios e inversores a «apostar por Argentina» porque «la única forma de erradicar la pobreza es con más capitalismo y menos Estado».

En esta oportunidad el presidente no hará una conferencia, pero se reunirá directamente con unos 50 empresarios de diferentes rubros que buscan conocer la coyuntura y el rumbo de la gestión.