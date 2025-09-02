Cierre de campaña de Javier Milei en provincia de Buenos Aires: advierten por las condiciones de seguridad

En la recta final camino a las elecciones provinciales en Buenos Aires este domingo, el presidente Javier Milei será el protagonista del acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza que tendrá lugar este miércoles a la tarde en el municipio de Moreno. Desde el gobierno de Axel Kicillof advirtieron por las condiciones de seguridad.

El mandatario estará a cargo de las palabras finales del evento que se celebrará a las 17 en en la sede del Club Villa Ángela, ubicado en una de las zonas más populares del municipio gobernado por la intendenta peronista Mariel Fernández.

La mesa a cargo de la ingeniería proselitista espera nuclear a más de 10 mil asistentes en la actividad que incluirá la presencia de los 8 candidatos seccionales y de parte importante del Gabinete.

También estará presente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien permanece en el ojo de la tormenta luego de que se filtraran audios en el marco del escándalo por los supuestos pedido de coimas que confesó el extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo.

Luego de haber visitado La Plata, Junín y Lomas de Zamora, el libertario desembarcará en la Primera Sección Electoral, porción de la provincia que, según las mediciones que consulta el oficialismo, arroja que La Libertad Avanza aventaja por un escaso margen a Fuerza Patria.

Lo hará para darle fuerza a su candidato en la sección, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, con la intención de contrarrestar la diferencia que registra el peronismo en la Tercera.

Para este miércoles está previsto un intenso operativo de seguridad a cargo de Casa Militar, la Policía Federal y la custodia del mandatario para resguardar la integridad de la delegación luego de los violentos episodios registrados durante la caravana de campaña por las calles de Lomas de Zamora.

El pasado martes, los vecinos de la zona insultaron a los representantes de La Libertad Avanza y arrojaron elementos contra Javier y Karina Milei, el armador bonaerense Sebastián Pareja, y el candidato a diputado nacional José Luis Espert mientras eran trasladados en una camioneta. La actividad debió ser evacuada a los cinco minutos de su inicio.

Con información de Noticias Argentinas.

El gobierno de Kicillof advirtió por las condiciones de seguridad

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, advirtió formalmente a la Presidencia de la Nación sobre los «riesgos» que implica la realización del acto que encabezará este miércoles el presidente Javier Milei en el municipio de Moreno, y aseguró que no puede garantizar que no se produzcan incidentes.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la advertencia fue comunicada a través de una nota oficial enviada a la Casa Militar, organismo responsable de la custodia presidencial. Minutos después, el propio ministro reforzó el mensaje en declaraciones al canal C5N, donde fue contundente: «No puedo garantizar que no haya agresiones. Tenemos que cuidar al Presidente».

La comunicación oficial del gobierno de Axel Kicillof alerta sobre los peligros de realizar el evento de La Libertad Avanza «en el lugar elegido en Moreno», al oeste del Gran Buenos Aires.

Esta advertencia se produce en un clima de alta tensión y tras los violentos episodios ocurridos la semana pasada en otros actos del oficialismo, como los piedrazos que recibió la caravana presidencial en Lomas de Zamora y la agresión a un móvil de prensa en un evento en Corrientes.

Desde la Gobernación indicaron al medio ya citado que no está previsto un “protocolo especial” para la actividad porque no es “competencia” del Gobierno bonaerense.

“De eso se encarga la Casa Militar, que hizo un requerimiento de lo que se necesita. Pero la estrategia y lo que se diseña es de Casa Militar”, insistieron las fuentes.

Alonso, sostuvo que el lugar elegido para el acto de mañana “no reúne las condiciones de infraestructura mínima para recibir a 10 mil personas y la presencia del Presidente”.

“Es un potrero al que se accede por dos lugares, que son calles de tierra y está anegado con la lluvia que cayó”, explicó luego en declaraciones al streaming de Infobae.

También añadió que en ese predio “no hay suficiente iluminación” y recordó que también advirtió que “no estaban dadas las condiciones” para la caravana en Lomas de Zamora, donde se registraron incidentes.