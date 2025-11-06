Javier Milei en el America Business Forum: a qué hora dará su discurso y cómo verlo en vivo

El presidente Javier Milei arribó a Estados Unidos para participar del America Business Forum, una cumbre de líderes mundiales que se celebrará en la ciudad de Miami. Este 6 de noviembre, el libertario ofrecerá un discurso directo al público y se podrá verlo en vivo.

Discurso de Javier Milei en America Business Forum: a qué hora y dónde verlo

La gira internacional del presidente desembarca este jueves en la cumbre que reúne a referentes de la política, las finanzas y el deporte. El evento tendrá lugar por segundo día en el Kaseya Center, un recinto deportivo con capacidad para casi 20 mil espectadores, sede de los partidos de básquetbol que disputan los locales Miami Heat.

El presidente argentino disertará a las 17.45, hora argentina, en la ciudad estadounidense y ofrecerá un discurso directo al público que durará unos 45 minutos, sin la mediación de una entrevista.

El evento podrá seguirse en directo desde el canal de youtube de America Business Forum (@AMERICABUSINESSFORUM). De igual manera también se prevé que la Oficina del Presidente transmita el discurso de Javier Milei por su sitio oficial.

La agenda de Javier Milei luego del American Business Forum

Posteriormente, Milei viajará a Nueva York con dos objetivos principales. El primero es una visita religiosa, acudiendo a la tumba del Rebe de Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson, para agradecer por el triunfo de La Libertad Avanza. Schneerson es uno de los líderes judíos más influyentes del siglo XX, considerado milagroso.

Luego, asistirá a un encuentro con empresarios inversores en Argentina, organizado por el Consejo de las Américas (Council of the Americas), donde sí, posiblemente, se cruce con Trump de manera informal.

La última parada antes de volver a Buenos Aires será La Paz, Bolivia, para asistir a la asunción del nuevo presidente, Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano), quien se impuso con más del 54% de los votos y pone fin a dos décadas de administraciones del Movimiento al Socialismo (MAS).

Con información de Noticias Argentinas e Infobae