Diego Santilli y la compleja negociación que tendrá con los gobernadores por el envío de fondos de Nación a las provincias

Días después del triunfo del Gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre, el presidente mantuvo una reunión con gobernadores. También se anunciaron cambios en el Gabinete. Entre ellos, el nombramiento de Diego Santilli como ministro del Interior. Una de las tareas que tiene el funcionario por delante es la negociación con los mandatarios provinciales sobre reformas que deberán tratarse en el Congreso, pero también entrará en la discusión el envío de fondos que se hacen desde Nación.

Menos fondos a las provincias durante el Gobierno de Javier Milei

Según indicó el medio Ámbito, el dinero que envió el Gobierno nacional a las provincias de manera discrecional tuvo entre enero y octubre de este año, una baja del 70% si se lo compara con 2023. El sitio también señaló que entre 2024 y 2025 hizo algunas correcciones.

Agregó que en lo que va de 2025, la cantidad de fondos enviados ascendió a $2,24 billones. En 2024 fueron $1,51 billones. Ambos muy por debajo de lo que se registró en 2023 que fue de $6,56 billones.

Negociación con gobernadores: cuántos fondos reciben cada provincia

La consultora Politikon Chaco marcó que la cantidad que el Gobierno nacional está mandando a los gobernadores por fuera de los “envíos automáticos” se trata de la segunda más baja desde 2005.

Recordó que debido a una cautelar de la Corte Suprema de 2024 que ordenó al Gobierno Nacional devolver a la Ciudad de Buenos Aires fondos por equivalente al 2,27% del PBI, que Alberto Fernández había eliminado por decreto, ahora el distrito federal se lleva casi la mitad de los envíos.

“CABA todavía muestra una participación mayoritaria en la recepción de estos envíos: concentró el 51,9% en lo que va del año, mientras que las 23 provincias, en conjunto, captaron el 48,1% restante”, señaló la consultora.

En su reporte, mencionó que detrás de la provincia de Buenos Aires (20,8% del total), sigue Neuquén Córdoba y Chaco. En tanto, San Luis y La Pampa son las que menos reciben, con un 0,3% y 0,2% respectivamente.

Recorte en la coparticipación y reclamo de gobernadores a Milei

La coparticipación también tuvo recortes. Ámbito marcó que hubo transferencias automáticas entre enero y octubre por $49,28 billones. Este será uno de los puntos que los mandatarios provinciales exigirán al Gobierno nacional durante las negociaciones.

El propio Milei fue confirmó que será quien mantendrá las conversaciones con los mandatarios provinciales. «Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro», dijo al presidente al momento de confirmar su designación.

En diálogo con la prensa, Santilli reconoció que desde 1994 no se realizó una reforma de la Coparticipación y que es un debate que sigue vigente. Comentó desde su rol escuchará a los gobernadores “dentro del marco definido por el presidente”, en referencia al equilibrio fiscal.

Rolando Figueroa pidió una nueva Ley de Coparticipación Federal

En septiembre de este año, el gobernador Rolando Figueroa enfatizó que es necesaria la discusión de una nueva Ley de Coparticipación Federal y aseguró que Neuquén es una provincia “castigada con el coeficiente de coparticipación”. “Recibimos, en forma comparativa respecto de algunas provincias del norte, 14 veces menos”, expresó.

Y agregó: “Los neuquinos contribuimos a más del 4% del Producto Bruto Interno y estamos recibiendo el 1,72% de la Ley de Coparticipación».