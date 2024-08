Javier Milei en Neuquén: repudio y protesta de ATEN capital por la llegada del presidente

La llegada de Javier Milei a Neuquén fue recibida con un fuerte rechazo por parte de ATEN capital, el sindicato de docentes convocó a una protesta en la Ruta 22. La manifestación está prevista para el mediodía, inmediatamente después de que concluya una asamblea.

«Repudiamos la visita de Milei», expresó la Comisión Directiva de ATEN en un comunicado difundido esta mañana. Angélica Cano, secretaria de prensa de ATEN Capital estuvo en RÍO NEGRO RADIO, donde expresó: «Invitamos a todos los que están día a día reclamando contra las políticas de Milei a que se sumen a esta acción».

La protesta, que se desarrollará en la intersección de la Avenida y la Ruta 22, busca visibilizar lo que el sindicato considera una desconexión del gobierno con la realidad social. «El gobierno vive en una burbuja que cree que la lucha de clases no existe, y mucha gente que ha votado a este gobierno empieza a darse cuenta de que la casta éramos nosotros», afirmó Cano.

Además, la secretaría de prensa señaló la creciente crisis económica que afecta a las familias, destacando que «la cantidad de familias que han perdido trabajo es altísima; el número es más del 50% de pobreza. Nosotros, como trabajadores de la educación, lo vivimos cuando las maestras dicen que se acaba el pan y los chicos se pelean por agarrarlo«.

En ese contexto, también hizo hincapié en las difíciles condiciones que enfrentan los estudiantes: «Si un estudiante no tiene nada en el estómago, no tiene vivienda, no tiene gas, está en peores condiciones para aprender. Los problemas económicos están y queremos hacerlo visible«.