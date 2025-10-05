Javier Milei habló tras la renuncia de José Luis Espert: «Especialista en montar este tipo de operaciones»

Luego de aceptar la renuncia como candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires de José Luis Espert, el presidente Javier Milei amplió los motivos de su decisión en una entrevista con Luis Majul en LN+. «El kirchnerismo es especialista en montar este tipo de operaciones», sostuvo el jefe de Estado, defendiendo al economista incluso después de su alejamiento de la candidatura.

Milei volvió a respaldar a Espert: «No tengo dudas de la honorabilidad del profe Espert. Una persona honesta no está acostumbrada a moverse en ese barro«, afirmó.

«El profe Espert hizo ese contrato y estaba en el sector privado, no en política», agregó el presidente. «Si usted quiere hacer algo que está sucio ¿lo hace por vía bancaria?», recordó, retomando los argumentos que Espert había utilizado previamente para defenderse de las acusaciones vinculadas con el empresario Federico «Fred» Machado, investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El economista se había convertido en un dirigente de confianza de Milei, quien incluso intentó evitar su renuncia. Sin embargo, hoy la baja de Espert quedó confirmada. «Lo maravilloso que hizo Espert hoy es que demostró que no somos todos lo mismo», señaló el mandatario.

Javier Milei: «Están más sucios que una papa»

Milei apuntó además contra sus adversarios políticos: «Nadie les va a preguntar a Taiana, a Grabois, sobre los problemas que tienen. Además, tienen a la jefa de la banda condenada, están más sucios que una papa».

Sobre la defensa de su espacio político, el presidente remarcó: «Nosotros no renunciamos a la vara suiza», en referencia a la postura de La Libertad Avanza frente a dirigentes opositores involucrados en causas de corrupción.

Respecto al reemplazo de Espert, Milei confirmó que Diego Santilli encabezará la boleta en Buenos Aires para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. «Damos vuelta la página y vamos para adelante», aseguró.

En otro tramo de la entrevista, Milei se refirió al caso $Libra, la criptomoneda recomendada por él que derivó en una causa por estafa, y lo vinculó con las operaciones contra Espert: «Esa fue una operación montada por los mismos que le hicieron la operación contra Espert».

Sobre otras acusaciones de corrupción contra su gestión, el presidente mencionó los audios del ex titular del PAMI, Diego Spagnuolo, donde se aludía a coimas en la compra de medicamentos: «Spagnuolo se dedicó a esparcir chimentos de peluquería, no sé por qué», afirmó.

Milei cerró su defensa de Espert con un elogio personal: «Lo conozco al profe Espert, es un peleador, un gladiador, se baja porque la causa de la libertad es más importante que todos nosotros».

Noticia en desarrollo..