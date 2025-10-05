Elecciones 2025: José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires

Tras semanas de controversia, José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, acorralado por las acusaciones de haber recibido un pago de USD 200 mil de Fred Machado, empresario investigado por narcotráfico. La salida fue confirmada este domingo y marca un giro inesperado luego de que el economista había ratificado su postulación apenas días atrás.

La decisión de bajarlo de la boleta libertaria se produjo por la presión de distintas líneas internas del gobierno de Javier Milei, su principal respaldo desde que estalló el escándalo.

POR LA ARGENTINA, DOY UN PASO AL COSTADO



Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla.



En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la… — José Luis Espert (@jlespert) October 5, 2025

Durante la tarde del viernes, el expresidente Mauricio Macri se reunió con Milei en la Quinta de Olivos y, según pudo reconstruir Infobae, le transmitió su preocupación por el impacto que las denuncias contra Espert podrían tener en la campaña a nivel nacional.

De hecho, Macri le recordó que en 2015 enfrentó una situación similar: la lista de Cambiemos en Buenos Aires la encabezaba el periodista deportivo Fernando Niembro, denunciado por contratos millonarios de su productora con el gobierno de la ciudad. Niembro terminó renunciando y se alejó de la política.

«La recomendación del ex presidente fue que baje la candidatura de Espert como mecanismo de control de daños. El diagnóstico también lo comparten el armador bonaerense de LLA, Sebastián Pareja, y el estratega de comunicación Santiago Caputo. Todos le manifestaron a Milei la conveniencia de tomar distancia del escándalo a raíz de las últimas revelaciones periodísticas y de la causa judicial que tramita en el estado de Texas, Estados Unidos», informó la fuente.

El economista, que días atrás había ratificado su continuidad y agradecido el apoyo del Presidente, decidió bajarse de la boleta

Pese a estas recomendaciones, Espert había afirmado públicamente su continuidad: durante una extensa entrevista en Radio Mitre, sostuvo: «De ninguna manera he pensado en renunciar y mucho menos, y le agradezco públicamente al Presidente, con el apoyo que el Presidente me ha brindado«.

El economista explicó que fue él quien solicitó el encuentro con el Presidente y negó que la reunión tuviera que ver con su renuncia: «Estuve con el presidente, sí, pero nunca pensé en renunciar. Tampoco él sugirió nada por el estilo, sino todo lo contrario», agregó.

El escándalo se centró en un pago de USD 200 mil que, según la Justicia de Estados Unidos, Espert habría recibido en 2020 de la minera guatemalteca Minas del Pueblo, propiedad de Fred Machado. El pago quedó registrado en la contabilidad oficial del Bank of America y fue incorporado como prueba en un proceso que culminó con la condena de Debra Mercer-Erwin, socia de Machado, en 2023.

Estas revelaciones obligaron a Espert a modificar el mensaje que tenía preparado para sus redes sociales, pero la aclaración no logró disipar todas las sospechas. Manuel Adorni, vocero presidencial, señaló: «Si sienten que faltan explicaciones, se las tendrán que pedir a José Luis y, por supuesto, está obligado a darlas porque es un funcionario y porque nosotros estamos obligados a ser absolutamente transparentes en todo».

Además, la causa judicial que tramita en el juzgado del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, donde se investiga a Espert por lavado de dinero durante su campaña presidencial de 2019, registró cinco viajes en avión compartidos con Machado, pese a que el diputado había declarado que solo había viajado «una vez» con el empresario.

La renuncia de Espert a su candidatura se produce a menos de tres semanas de las elecciones.