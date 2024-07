Javier Milei insistió en culpar al “terrorismo iraní” por el atentado a la AMIA en medio de las amenazas desde Teherán

A horas de conmemorarse tres décadas del atentado a la AMIA, que causó 85 muertes y unos 300 heridos, desde Teherán un medio cercano al régimen iraní amenazó a la Argentina con hacerle “lamentar su enemistad” con ese país, pero el presidente Javier Milei redobló la apuesta al culpar al “terrorismo iraní” por el ataque a la mutual judía en 1994 y el del grupo Hamas sobre Israel en octubre pasado.

“El terrorismo de ese trágico 7 de octubre es exactamente el mismo terrorismo que nos atacó a nosotros hace 30 años: sectores vinculados al gobierno de Irán, Hezbollah y Hamas. Por eso, no pueden quedar dudas de que el terrorismo iraní es un asunto de interés nacional”, sentenció el presidente.

Así lo manifestó al encabezar un acto del Congreso Judío Mundial y Latinoamericano en el hotel Hilton de Buenos Aires, del que también participaron los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quienes mantuvieron sendas reuniones bilaterales con el presidente argentino.

Milei advirtió en su discurso que “sectores del Gobierno fanático de Irán están detrás de estas atrocidades, así como están atrás de otras atrocidades de lesa humanidad”.

“Es la misma mano negra que hace poco la Justicia argentina terminó de ratificar como responsables de los atentados en nuestra tierra”, dijo en alusión al fallo del 11 de abril en el que la Cámara Federal de Casación responsabilizó al régimen iraní y a Hezbollah por el atentado, lo que habilitó que familiares de las víctimas inicien demandas en tribunales internacionales.

La amenaza que llegó desde Irán

El Presidente se pronunció de esa manera luego de que el Tehran Times, un medio señalado como cercano al régimen iraní, acusara al gobierno argentino de “poner en peligro los intereses nacionales” al apoyar a Israel, y tildara al presidente de “títere” de ese país.

“Sin duda, Teherán no olvidará la política anti-iraní de Buenos Aires. Pero Irán ha demostrado que no se apura a jugar en el tablero del enemigo, sino que, en el momento y la posición adecuados, impondrá su propio juego al enemigo y le hará lamentar su enemistad con Irán”, advierte el texto publicado, que califica como “infundadas” las acusaciones contra Irán.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó que se está investigando si el artículo de Tehran Times “es una fuente confiable”, si hay detrás “alguien del gobierno iraní” o “si simplemente es una fake news”. “Es una manifestación que estamos mirando, todavía no está muy clara. Es un diario iraní, no hay una fuente clara, no tenemos certeza de que haya sido así”, dijo a radio Mitre.

Por su parte, el vocero presidencial Manuel Adorni buscó bajarle aún más el tono al mensaje. “No hubo ninguna amenaza al presidente Milei por ninguna organización terrorista, ni hubo ningún cambio de fondo en la seguridad de Presidencia”, aclaró en su conferencia de prensa.

La cercanía de Milei con Israel

Desde que asumió la presidencia Milei mostró su cercanía hacia Israel, uno de los primeros países que visitó, y defendió el derecho de ese Estado a protegerse de los ataques perpetrados por Hamas (recientemente calificada por Argentina como organización terrorista) y la República Islámica de Irán.

“Si bien es un avance enorme que en Casación se condene por primera vez en la causa AMIA, aún falta muchísimo por recorrer. No podemos dejar de sostener que la situación amerita penas acordes a la gravedad de los delitos cometidos, al encubrimiento del papel que jugó el Estado terrorista de Irán, a la gravedad de sobornar testigos para encubrir delitos de lesa humanidad”, afirmó Milei en su discurso.

Milei durante su exposición de este miércoles.

En ese sentido, insistió en que “la Justicia y la política fueron, o bien cómplices y encubridores del crimen, o actores impotentes que le dieron la espalda a la tragedia mientras los responsables salían indemnes”. Y agregó: “Tenemos que condenar y rechazar la omisión de quienes, pudiendo intervenir, eligieron no hacerlo”.

A su vez, destacó distintas medidas adoptadas por su gobierno, como el envío al Congreso de un proyecto de ley de juicio en ausencia para poder juzgar a iraníes involucrados en el atentado. “Aunque quizá nunca puedan cumplir una sentencia, no podrán escapar a la condena eterna de una Corte que demuestre su culpabilidad ante el mundo entero”, señaló entre aplausos.

También resaltó que instruyó a la Secretaría de Justicia a que fortalezca la Unidad de Investigación AMIA “para abastecer a la querella de más y mejor información”, y mencionó que existe un “diálogo fluido” con la AMIA, la DAIA y Memoria Activa.

Asimismo, reivindicó los recientes cambios en el sistema de inteligencia al sostener que “solo con servicios de inteligencia profesionales, actualizados y despojados de intereses políticos particulares podemos evitar que tragedias como esta vuelvan a repetirse”.

Este jueves, Milei encabezará junto al Gabinete el acto conmemorativo del atentado a la sede de la AMIA en Pasteur 633, en el barrio porteño de Balvanera, a las 9:53, la hora exacta en que se cumplirán los 30 años del ataque.

Corresponsalía Buenos Aires