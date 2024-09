Javier Milei le respondió a Cristina Kirchner: “Destruyeron el país con su chamanismo económico”

El presidente Javier Milei le respondió la carta que publicó Cristina Kirchner donde criticó duramente su modelo económico. El mandatario la invitó a mirar su entrevista en televisión. “Voy a estar dándote una clase particular ad honorem”, expresó.

Hoy la expresidenta publicó un «cuadro de situación» sobre la situación económica de la Argentina tras los primeros nueve meses de gobierno de Javier Milei. Lo tituló «Es la economía bimonetaria, estúpido». También aprovechó para dejar un mensaje hacia la interna del peronismo.

El libertario no tardó en reaccionar y lo hizo como es habitual por la red social X. “Yo sé que vos de economía no entendes mucho, demostrado por el hecho de que te rodeaste de analfabetos anuméricos que destruyeron el país con su chamanismo económico, pero si querés aprender un poco prende la tele hoy a las 19hs que voy a estar dándote una clase particular ad honorem”, publicó.

.@CFKArgentina Yo sé que vos de economía no entendes mucho, demostrado por el hecho de que te rodeaste de analfabetos anuméricos que destruyeron el país con su chamanismo económico, pero si querés aprender un poco prende la tele hoy a las 19hs que voy a estar dándote una clase… — Javier Milei (@JMilei) September 6, 2024

La carta de Cristina Kirchner contra Javier Milei

La primera parte de la extensa carta, publicada en sus redes sociales, evalúa los primeros meses de gestión, donde plantea que «una vez más y como siempre, la realidad se impone sobre las teorías extravagantes, los discursos incendiarios y las frases marketineras».

Cristina acusa a Milei de «intervenir y controlar» tres de los cuatro precios fundamentales de la economía, a pesar de haber hecho campaña prometiendo «eliminar la intervención y el control del Estado sobre la vida de los argentinos». Sostiene que el gobierno controla el precio del dólar, del dinero y del trabajo, al fijar topes para los acuerdos salariales conquistados por los gremios.