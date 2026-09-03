Javier Milei llega a Chile: exposición en el Foro Madrid, encuentro con José Antonio Kast y todos los detalles de su agenda

El presidente Javier Milei partió a las 7 rumbo a Chile para cumplir con la agenda de su visita relámpago al país vecino. La jornada de este jueves será intensa: además de concretar una cadena nacional sobre el debate en torno a las Islas Malvinas -tras los dichos de Donald Trump-, encabezará una presentación en el Foro Madrid y mantendrá una reunión con su par chileno, José Antonio Kast.

Cabe destacar que la visita también se concretará tras la controversia diplomática surgida por lo manifestado por el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, quien había afirmado que el Estrecho de Magallanes constituía un espacio de «soberanía» de su país.

La agenda oficial de Javier Milei: visita a Chile

Según el cronograma oficial compartido por la Presidencia, Javier Milei partió temprano con destino a Santiago de Chile.

La primera actividad será a las 10:20, hora en la que tiene programada una exposición en el Foro de Madrid, una iniciativa impulsada por la Fundación Disenso que reúne a dirigentes, funcionarios y referentes vinculados a espacios de derecha de distintos países.

Durante la jornada, el mandatario participará de otras actividades junto a funcionarios chilenos, diplomáticos, eurodiputados y representantes de organizaciones conservadoras internacionales. Entre ellas figura The Heritage Foundation, la entidad que elaboró el documento conocido como «Project 2025», diseñado como una guía para la transición entre una administración demócrata y una republicana tras el triunfo de Trump en las elecciones de 2024.

Finalizada su disertación, el líder libertario mantendrá un encuentro con la secretaria de Estado adjunta para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sarah Rogers.

La agenda continuará al mediodía con una reunión bilateral entre Milei y Kast, cita que se desarrollará en medio de la reciente tensión diplomática generada entre Argentina y Chile tras las declaraciones de Valverde.

Culminada su visita, el presidente emprenderá el regreso al país. La partida desde Santiago está prevista para las 13:30 y su arribo a la Argentina para las 15:30.

Cadena nacional por Malvinas

En un intento coordinado por retomar el control de la agenda pública frente a la baja en las encuestas y las tensiones legislativas, el presidente Javier Milei transmitirá un mensaje en cadena nacional este jueves a las 21.

Aunque el contenido exacto se mantiene bajo estricto hermetismo, el mandatario y su entorno más cercano alimentaron la expectativa al calificar el anuncio como «la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos».

El reclamo por Malvinas cobró centralidad tras la exposición del ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. El canciller aludió a los dichos del presidente estadounidense, Donald Trump, quien al ser consultado en el Despacho Oval sobre si retiraría el respaldo a la posición británica, señaló que «revisaría» su postura.

“Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, había expresado el líder norteamericano. Ante lo que consideraron «un gesto muy fuerte», en el equipo de Gobierno resolvieron articular un discurso hacia el cierre de la semana.