El Gobierno ratificó la vigencia de los tratados sobre el Estrecho de Magallanes: cuál fue el reclamo de Chile

El Gobierno nacional salió a aclarar su posición sobre el Estrecho de Magallanes luego de la reacción de Chile ante las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde.

La Casa Rosada reconoció los tratados que delimitan la soberanía en la zona y buscó evitar que el episodio escale en un conflicto diplomático con la administración de José Antonio Kast.

La controversia se originó a partir de una entrevista que Valverde brindó al programa La Fábrica del Podcast, donde se refirió a la importancia estratégica del extremo austral. Al enumerar diferentes sectores, el militar mencionó a Magallanes, el sur y el Drake dentro de una reflexión sobre soberanía y sostuvo que era necesario mantener presencia por tratarse de una “llave bioceánica” entre el Atlántico y el Pacífico.

Las declaraciones generaron una inmediata reacción política en Chile, donde fueron interpretadas como un cuestionamiento sobre la jurisdicción del Estrecho de Magallanes. El ministro de Relaciones Exteriores chileno, Francisco Pérez Mackenna, confirmó que su país presentará una nota de protesta ante la Cancillería argentina por las expresiones del jefe militar.

Chile reafirmó su soberanía sobre el Estrecho de Magallanes

Pérez Mackenna sostuvo que la soberanía chilena sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes es “indiscutible” y recordó que se encuentra respaldada por los acuerdos suscriptos entre ambos países. En particular, mencionó el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984 como los instrumentos que establecen el marco jurídico bilateral sobre la zona.

El canciller chileno, que se encontraba en una gira oficial por Vietnam al momento de la controversia, también planteó la necesidad de que las autoridades extranjeras mantengan cautela al realizar declaraciones vinculadas con cuestiones territoriales. Desde Santiago consideraron que las expresiones de Valverde ameritaban una respuesta institucional y decidieron canalizar el reclamo mediante la vía diplomática.

La polémica se produjo en un contexto en el que ambos gobiernos mantienen una relación política cercana. Los presidentes Javier Milei y José Antonio Kast exhibieron coincidencias en distintos temas de la agenda regional, por lo que desde Buenos Aires buscaron rápidamente reducir el impacto de las declaraciones y evitar que el episodio afecte el vínculo bilateral.

La respuesta del Gobierno nacional para contener la tensión

Frente al reclamo chileno, la Cancillería argentina reafirmó el respeto por los tratados vigentes y destacó el valor estratégico de la cooperación entre los dos países. El Gobierno tomó distancia de cualquier interpretación que pudiera implicar un desconocimiento de los acuerdos limítrofes y ratificó su compromiso con el tratamiento bilateral de las cuestiones de interés común.

En su respuesta, la administración argentina también puso el foco en los mecanismos de cooperación existentes con Chile, especialmente en materia antártica. Entre ellos mencionó el reconocimiento mutuo de derechos antárticos, la coadministración de zonas especialmente protegidas, la Patrulla Antártica Naval Combinada y las iniciativas conjuntas para la protección de áreas marítimas en la región.

El comunicado oficial de la Cancillería Nacional

Mientras Santiago formalizó su rechazo a los dichos de Valverde, Buenos Aires ratificó el reconocimiento de los acuerdos vigentes y destacó la relación bilateral como parte de su estrategia para impedir una escalada del conflicto.

Desde el Ejecutivo nacional buscaron de esta manera circunscribir la controversia a las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea y evitar que sean consideradas como una modificación de la postura oficial argentina. La posición expresada por Cancillería apunta a mantener el marco establecido por los tratados bilaterales y preservar la cooperación con el gobierno chileno.

Con información de Infobae y LN.