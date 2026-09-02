Previo a su encuentro con Milei, Kast visitó el Estrecho de Magallanes con un amplio despliegue militar

El presidente de Chile, José Antonio Kast, viajó este miércoles 2 de septiembre de 2026 a la región de Magallanes, en el extremo sur del país, para liderar una demostración táctica de la Armada a bordo de la fragata FFG “Prat”. Esta gira fue descrita por el propio mandatario como «una manera de hacer patria». El acto se realizó en medio de tensiones diplomáticas con Argentina y previo a una cumbre clave con Javier Milei.

La controversia por el estrecho escaló tras las declaraciones del brigadier general de la Fuerza Aérea Argentina Gustavo Javier Valverde, jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, quien llamó a hacer presencia soberana en la zona. Aunque la Cancillería argentina emitió un comunicado oficial ratificando la plena vigencia de los tratados limítrofes históricos, la situación reavivó los cuestionamientos políticos en Santiago sobre el Decreto 457/2021, una normativa promulgada durante la gestión de Alberto Fernández que incorpora al Estrecho de Magallanes y al Mar de Hoces dentro de una definición de espacios de exploración y control conjunto.

El despliegue militar que encabezó Kast en el Estrecho de Magallanes

El mandatario chileno encabezó una revisión militar a la Fuerza de Tarea Naval de la Armada chilena, en un despliegue que incluyó maniobras tácticas, ejercicios antisubmarinos, operaciones de abordaje y fuego real en aguas del extremo sur del país.

“El Estrecho de Magallanes es chileno y Argentina no tiene ni tendrá jamás soberanía ni control”, aseveró Kast.

“Nosotros no estamos aquí, ni le vamos a exigir al presidente Milei ese decreto porque los tratados internacionales establecen muy bien la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes. Esto está clarísimo», añadió.

En la actividad también asistieron el biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado; el ministro de Defensa, Fernando Barros; el subsecretario de Defensa, Rodrigo Álvarez; el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Christian Bolívar; el comandante en jefe de la Armada de Chile, almirante Fernando Cabrera, y el comandante en jefe de la Escuadra Nacional, contralmirante Jorge Castillo, además de otras autoridades navales y de la Defensa Nacional.

Chile reclama por el decreto del gobierno de Alberto Fernández que habla de «zona compartida»

La actividad militar en el Estrecho de Magallanes se da un día antes que Kast reciba a Javier Milei en el Palacio de La Moneda este jueves 3 de septiembre.

“Mañana tendremos una reunión con el presidente Milei, como hemos tenido otras anteriores, donde hablaremos de distintos temas. Este tema está zanjado, más allá de la firma que pone término a un decreto que firmó el señor (Alberto) Fernández”, dijo hoy el mandatario chileno.

El decreto en cuestión volvió a ser tema de disputa en Chile luego de los comentarios del brigadier Valverde, que despertaron reclamos de diputados oficialistas Stephan Schubert, Álvaro Carter, Alejandro Riquelme y Catalina del Real, del Partido Republicano, junto con Francesca Muñoz, del Partido Cristiano de Chile.

Se trata de un documento publicado por el Ministerio de Defensa el 6 de julio de 2021, bajo la administración de Alberto Fernández, que se refiere al Estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces como «espacios de uso compartido».

“Uno de los espacios compartidos que resulta fundamental continuar fortaleciendo es el de la exploración, estudio y control conjunto sobre el Estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces, espacios estratégicos tanto por su rol como vías navegables naturales entre el OCÉANO ATLÁNTICO y el OCÉANO PACÍFICO como por constituir puntos privilegiados de acceso al continente antártico”, suscribe el texto gubernamental.

Según reportó el medio local Bío Bío, el canciller Francisco Pérez sostuvo que las autoridades argentinas mantienen desde hace meses un documento que corrige la postura y que solo resta la firma de Milei.

El diplomático afirmó que la situación será uno de los asuntos que estará “arriba de la mesa” durante la reunión bilateral entre Kast y el mandatario argentino.