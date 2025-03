Javier Milei negó que el acuerdo con el FMI suba la deuda y habló de Cristina Kirchner: «Presa»

El presidente Javier Milei apuntó una vez más contra las versiones de una devaluación, defendió en función de eso el acuerdo con el FMI que está próximo cerrarse y aseguró que Cristina Kirchner «está nerviosa» ya que «va a ir presa y cacarea luego de estafar a los argentinos».

Sobre el convenio con el organismo, que sería por U$S20.000 millones según anunció hoy el ministro Luis Caputo, Milei dijo que si bien todavía debe ser aprobado por el directorio ejecutivo del FMI, una vez vigente permitirá fortalecer la moneda y no sobrecargará la deuda.

“Este acuerdo no sube la deuda, fortalece la moneda, la deuda va a bajar después de esto, haremos saneamiento de la deuda del Banco Central. La Argentina va a recibir dólares y a cancelar Letras, representa una forma de fortalecer la hoja del balance del Banco Central. Ahora los pesos van a estar respaldados por dólares”, dijo el mandatario.

Javier Milei espera fondos del FMI, pero también de otros organismos: cuáles son

Milei dijo que el monto comunicado por Caputo se trata de una «operación en la que estamos trabajando» y a la que se sumarán otros fondos, provenientes del «Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe)».

De acuerdo al presidente, con ese dinero se logrará «llevar las reservas brutas del Banco Central a por lo menos 50.000 millones de dólares».

Milei aseguró, entrevistado por el El Observador FM, que hablar en este momento del tipo de cambio «es irrelevante porque voy a tener tantos dólares que respaldan la base monetaria, que me podrían sacar toda la base monetaria al tipo de cambio oficial y me sobrarían US$24.000 millones”.

Javier Milei sobre Cristina Kirchner: «Está nerviosa»

El mandatario también utilizó un pasaje del reportaba para cuestionar a Cristina Kirchner, a cuyo sector político acusó de intentar «un golpe» por la vía institucional cuando se votaba el DNU del acuerdo con el FMI.

«Sucede que ‘Che Cristina’ está nerviosa porque la Cámara de Casación le revocó el recurso y ya sabe que va a ir presa. La señora Cristina sabe que va a ir presa. Consecuentemente, está haciendo lo que se llama ‘quemar las naves’. Ella está quemando las naves».

Además afirmó que la ex jefa de Estado “llamó activamente a diputados para que no dejaran pasar” el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del acuerdo con el FMI, que fue respaldado por la Cámara Baja, sumado a “la búsqueda de un juicio político” en su contra. Milei agregó: “Si esto sale bien (el kirchnerismo) no vuelve más. La señora va a ir presa, eso es lo que la tiene como loca”.

Y finalizó: «Cristina Kirchner, que viene ahora a cacarear, que estafó a los argentinos con el Préstamo del Bicentenario, que se llevó US$10.000 millones, a plata de hoy US$15.000 millones, contra papelitos de colores. Ella fue y se la gastó“.