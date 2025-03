El acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario es por u$s 20.000 millones, anticipó Luis Caputo

En la previa a un día cargado de tensión por la renovación de la deuda en pesos y por la conferencia de prensa del Fondo Monetario Internacional (FMI), Luis Caputo responsabilizó a la oposición y a los periodistas por la incertidumbre cambiaria.

El ministro de economía se anticipó a la apertura de los mercados y a la palabra oficial del Fondo, y se presentó en la XXIII Conferencia Anual sobre Regulación y Supervisión de Seguros en América Latina, organizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Buscando llevar tranquilidad a un mercado cambiario convulsionado, el conductor de la política económica acusó a los que pretenden instalar la necesidad de una devaluación. «Desde que nosotros llegamos el tipo de cambio se corrigió 15% y llaman a eso una corrida», señaló Caputo.

El ministro aventuró además que la oposición no logra encontrar los canales institucionales para regresar al poder, y por lo tanto «desde el día cero existe una manifiesta intención de desestabilizar al gobierno de Javier Milei». Agregó además que hay sectores que revisten una «necesidad y urgencia» de generar incertidumbre.

El ministro desestimó la tensión cambiaria y le adjudicó la incertidumbre a una operación de la oposición que tiene la «necesidad y urgencia» de desestabilizar al gobierno de Javier Milei.

En un intento de encontrar una explicación política para la suba de la cotización del dólar en las últimas dos semanas, y de la consecuente caída en las reservas del Banco Central, señaló que «la oposición organizó una marcha violenta», intentó voltear el Decreto 179/25 que habilita al Poder Ejecutivo a cerrar el acuerdo con el FMI, y envió una carta al Fondo anticipando que desconocerá el acuerdo.

A continuación, buscó anticiparse a la conferencia de prensa que brindará la vocera del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozac, en la que el gobierno espera que el organismo ofrezca certezas respecto al avance de la negociación.

Qué dijo Luis Caputo respecto al acuerdo con el FMI

En relación al acuerdo con el Fondo Monetario, de cuál no existe detalle alguno por fuera de lo que expresa la letra del Decreto 179/25, el ministro intentó ofrecer alguna novedad, confirmando alguno de los rumores que desde hace al menos dos semanas circulan en el mercado.

No obstante, de ante mano el ministro sugirió que restan «un par de semanas» para que se termine de cerrar el acuerdo. El dato tiene que ver con los tiempos formales del organismo, que entre el 21 y el 26 de abril próximos tendrá su Asamblea de Primavera para el Hemisferio Norte, donde se espera que el Board oficialice la letra del entendimiento.

A continuación, habló por primera vez acerca del monto total del acuerdo que se negocia con el Fondo. En ese momento expresó que «el monto que nosotros hemos acordado que el staff va a someter a la aprobación del Board es de u$s 20.000 millones». Agregó que es «un monto muy superior al que se viene escuchando» y que esa suma servirá para fortalecer las reservas del Banco Central. Anticipó además que se negocia otro acuerdo de libre disponibilidad con el Banco Mundial.

El ministro no explicó sin embargo cuál será la parte de esos u$s 20.000 millones que se utilizará para cancelar los vencimientos vigentes con el FMI, y cuál será la parte que se utilizará para rescatar la Letra Intransferible del Tesoro en poder del Banco Central. Tal es el uso que se dará a los desembolsos del organismo según surge del texto del Decreto 179/25.

Si se tiene en cuenta que los vencimientos vigentes con el organismo ascienden a u$s 12.700 millones hasta 2027, y a u$s 14.100 hasta el año 2029, en base al anticipo del ministro es posible estimar que los «fondos frescos» que enviaría el FMI ascenderían como máximo a los u$s 8.000 millones.

El anuncio del ministro «se queda corto». En efecto, la suma no parece ser suficiente para llevar calma a los mercados, si se la pone en perspectiva en comparación con el ritmo al que el Banco Central ha resignado reservas en las últimas dos semanas. La expectativa en la city gira en torno a la posibilidad de un nuevo régimen cambiario en base a bandas de flotación. El ministro omitió cualquier referencia al respecto.

La duda que sigue existiendo en el mercado cambiario es si junto al acuerdo con el FMI se implementará un nuevo régimen cambiario en base a bandas de flotación. En las últimas ocho ruedas, el Banco Central perdió reservas por u$s 1.361 millones.

“Es importante poner todo esto en perspectiva. Algunos hablaban de una devaluación del 30% o incluso más, pero esos rumores no tienen fundamento”, agregó el ministro, negando nuevamente lo que el mercado financiero da por hecho: que el acuerdo con el Fondo traerá consigo una devaluación.

En efecto, la entidad monetaria terminó las últimas ocho ruedas cambiarias en posición vendedora, resignando u$s 1.361 millones en sus intervenciones con el objetivo de contener la suba del tipo de cambio financiero. Además, desde el primer día de 2025, las reservas brutas cayeron por más de u$s 6.500 millones.

El ministro pronosticó además que en base a ambos acuerdos, «las reservas brutas del Banco Central se ubicarán en el terreno de los u$s 50.000 millones». Explicó además que si bien el equipo económico logró que el Banco Central realice compras récord en lo que va de la gestión, «hubo que pagar deuda a los organismos multilaterales al mercado, y eso nos impidió ahorrar la mayor parte de esas divisas», explicó Caputo.

Por último, el ministro se animó a comparar la situación actual con el régimen de convertibilidad de los años 90. «Las reservas se van a ubicar en torno a los u$s 50.000 millones brutos, frente a una Base Monetaria que medida al tipo de cambio oficial es de u$s 25.000 millones», sentenció y estimó que «en base a esos números el tipo de cambio oficial podría ser todavía más bajo que el actual».