Javier Milei propone legalizar la reventa de entradas para eventos deportivos

Luego de conocerse el paquete de medidas impulsado por el presidente, Javier Milei, para desregular la economía. En el nuevo DNU, propuso legalizar la reventa de entradas en eventos deportivos. Hoy en día, esa práctica es un delito Actualmente, esta práctica es un delito, pero el presidente de la Nación propone su despenalización.

La medida fue enviada al Congreso dentro de un paquete de medidas que busca impulsa el gobierno nacional. Fue entregado por Guillermo Francos, ministro del Interior, a Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados.

La ley ómnibus tiene 664 artículos desplegados a lo largo de 351 páginas. Contiene una amplia reforma electoral, cambios impositivos, un blanqueo y más límites a las marchas, entre otras iniciativas que no fueron parte del DNU porque las temáticas que toca no pueden evitar el Congreso.

Hasta el momento, no se conoció mayores precisiones de la modalidad de esta medida para legalizar la reventa de entradas pero deberá ser aprobada por el Poder Legislativo para entrar en vigencia.

Lo que propone es despenalizar la reventa, todo tipo de restricciones e impide limitar los precios. La reventa oficial garantiza que la entrada sea original, aunque también lleva a que aumenten los precios, ante la certeza de que no se trata de un producto falso.

Actualmente, las penas por reventa de entradas van desde una multa de 2.000$ a 30.000$ o dos a 10 días de arresto.

Qué dice el artículo que propone Javier Milei sobre la reventa de entradas

Art 48 BIs 48 bis. Las entradas deportivas pueden ser revendidas sin límite de las veces que pueda realizarse dicha operación. El encargado de ventas de entradas no podrá imponer restricciones a dicha reventa. En los casos de entradas nominativas el encargado de ventas de entradas deberá permitir la reventa a través de un mecanismo electrónico. Para las ventas a través de dicho sistema las entidades deportivas podrán cobrar una comisión que no supere el 5% del precio acordado, pero no podrá limitar sus precios.

A partir de este último punto, más allá de habilitar la reventa entre particulares, también abre la posibilidad para que los mismos clubes participen de la operación.