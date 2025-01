Javier Milei regresa al país después de una semana: su agenda tras la gira por Estados Unidos y Suiza

Sin grandes anuncios gubernamentales, pero montado en la polémica despertada por su discurso en el Foro de Davos donde cargó contra las minorías, el presidente Javier Milei regresa este sábado de la gira por Estados Unidos y Suiza que lo tuvo ausente del país durante una semana. Al presidente lo espera una agenda doméstica intensa, dominada por los avatares y las urgencias económicas y por la búsqueda de votos (que aún no tiene) en el Congreso para avanzar con la eliminación o suspensión de las PASO y el proyecto de Ficha Limpia.

Aunque los pronunciamientos de Milei contra la «ideología woke” no son nuevos, sorprendió acaso que ocuparan un lugar central en la tribuna de un foro económico.

“El virus mental de la ideología woke es el cáncer que hay que extirpar”, afirmó Milei en Davos. Dijo también que “llegamos a normalizar que si uno mata a una mujer, se llama femicidio, legalizando que la vida de una mujer vale más que la de un hombre”. Calificó a las banderas del feminismo, el cambio climático y la cuestión de género como “la subversión cultural del progresismo” y sostuvo, sin aportar evidencia científica, que “la ideología de género constituye lisa y llanamente el abuso infantil, son pedófilos”.

El discurso de Davos ocurrió en medio de las conversaciones que el oficialismo apura en el Congreso para afrontar airoso las extraordinarias. El Gobierno necesita ampliar el marco de alianzas (más allá del PRO y del grupo radical de De Loredo) y para eso busca votos en todos los bloques. Las negociaciones no son fáciles (para imponer la eliminación de las PASO o la Ficha Limpia).

Repudian las declaraciones de Javier Milei en el Foro de Davos

La Unión Cívica Radical (donde se enfrentan opositores y dialoguistas) emitió un comunicado calificando de “una nueva aberración” a los dichos de Milei en Davos. “(…) Expresamos nuestra solidaridad con los ciudadanos y ciudadanas despreciados y agredidos en su discurso ante el Foro de Davos. A inmigrantes, mujeres, miembros de la colectividad LGTB y militantes políticos, les acercamos nuestro abrazo fraterno”, dijo el radicalismo.

Para la UCR (que conduce formalmente el senador Lousteau), un foro como Davos, debe ser una oportunidad para “ir a buscar inversiones, a relacionarse con el mundo desarrollado y a promover nuestros productos” y no “parapromocionar su extravagancia conceptual plagada de falsedad, afirmaciones racistas y discriminatorias”.

Natalia de la Sota también expresó su rechazo a las expresiones de Milei. A “la violencia, las amenazas, los insultos, las acusaciones discriminatorias y los discursos disparatados del presidente”, diputada nacional por el peronismo cordobés contrapuso “la solidaridad, la empatía, la equidad, el bien común y la justicia social”.

Hasta ahora no realizó comentarios la titular del PJ Nacional, Cristina Fernández de Kirchner. El jefe del bloque de diputados peronistas, Germán Martínez, fue contundente: “Hace meses lo dije: estamos frente a un gobierno fascista. Pareció exagerado. Pero con el discurso de Milei en Davos y el texto de defensa de Musk, a muchos les cayó la ficha. Bienvenido sea. Hay que frenarlo en el Congreso, donde varios que repudian sus dichos lo ayudaron/ayudan”.

Los diputados Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica-ARI) y Esteban Paulón (socialista del bloque Encuentro Federal) criticaron el discurso homofóbico de Milei, por “antiguo y discriminatorio” y porque “vulnera los derechos de miles de personas” en nuestro país que “legalmente forman familia”.

La dirigente de Izquierda Unida y ex diputada, Myriam Bregman, atribuyó “las amenazas” de Milei a la necesidad del presidente de “reencontrarse con su electorado que está desorientado por la política económica del gobierno. Solo le queda insultar”, dijo.

Polémica por la eliminación del «femicidio» del Código Penal

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en distintas entrevistas periodísticas, buscó atenuar los dichos presidenciales: “La posición de Milei no es de violencia física, sino de fortaleza ideológica”. Francos pidió “no detenerse en los detalles, sino en el fondo de la cuestión”, pero coincidió con el presidente en que “el Estado no debe promover esas cosas”, en referencia a las políticas de género.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en cambio, celebró sin aclaraciones el discurso de Davos. “¡EXCELENTE, presidente Javier Milei! Basta de tibieza, basta de corrección política. El mensaje es claro: se acabó la era de los débiles, empieza la era de los valientes”, afirmó Bullrich.

El discurso de Davos abrió la puerta a un anuncio del Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona: “Vamos a eliminar la figura del femicidio del Código Penal Argentino. Porque esta administración defiende la igualdad ante la Ley consagrada en nuestra Constitución Nacional. Ninguna vida vale más que otra. Como dijo el Presidente Javier Milei en Davos, el feminismo es una distorsión del concepto de igualdad”, anunció el ministro.

“No lo vamos a permitir, ministro. Y le aseguro que la convocatoria será tan amplia y transversal que se van a sorprender. En las calles, en el Congreso y en la Justicia le diremos NO a este retroceso”, replicó Germán Martínez, desde Unión por la Patria, ante el anuncio del ministro y las versiones sobre la intención del gobierno de avanzar sobre distinta legislación de género.

Desde el plano constitucional, el doctor en Derecho, Andrés Gil Domínguez, expuso su posición contraria a la del gobierno: “El principio de igualdad ante la ley fue la base del constitucionalismo del siglo 19 y primera mitad del siglo 20. Estuvo basado en un falso universalismo por cuanto solo eran iguales ante la ley los hombres, blancos y propietarios. Las mujeres no votaban, las personas con discapacidad eran encerradas en instituciones y los niños eran objetos sometidos al deseo de la patria potestad”, argumentó.

«El derecho a la no discriminación no solo configura la norma de cierre del sistema jurídico argentino, sino también, constituye un orden simbólico que permite hospedar y desarrollar las subjetividades ante la ley. El género es una categoría que integra el derecho a la no discriminación. Por eso hablar de ideología de género para descalificar al género es una acción de discriminación directa”, agregó Gil Domínguez.