Javier Milei retoma una nueva gira internacional por América Latina: su agenda en Ecuador y Colombia

El presidente Javier Milei retomará este 6 de agosto, jornada marcada por la sesión del Senado donde se tratará la Ley de Propiedad Privada, una nueva gira internacional por América Latina.

En esta ocasión, el libertario visitará Ecuador y Colombia, con una agenda enfocada en el fortalecimiento de lazos bilaterales, reuniones con empresarios y la participación en el traspaso de mando presidencial de Abelardo de la Espriella en la ciudad de Cali.

La agenda de Javier Milei en Ecuador y Colombia

De acuerdo al cronograma oficial compartido por Presidencia, el jefe de Estado partió a las 20 del miércoles junto a una comitiva integrada por la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, con destino a la ciudad de Quito.

Javier Milei abrirá su agenda este jueves con una actividad programada para las 15 en la capital de Ecuador. Allí encabezará una ofrenda floral en la Plaza de la Independencia. Minutos más tarde, mantendrá una reunión bilateral en el Palacio de Carondelet con el mandatario local, Daniel Noboa, escoltado por la comitiva argentina.

Luego del encuentro entre los jefes de Estados, a las 16.30 está prevista la firma de una serie de acuerdos bilaterales entre la Argentina y Ecuador. Seguido de esto, Milei se reunirá con representantes de las cámaras automotrices de ambos países.

A las 19:00 el canciller Pablo Quirno participará de la apertura del Foro Económico en el Hotel Swissôtel. Luego, a las 21, la delegación nacional emprenderá un vuelo especial con destino a Santiago de Cali, Colombia, para iniciar la segunda etapa de la gira.

El viernes por la mañana, ya en suelo colombiano, la agenda del presidente argentino contempla dos audiencias bilaterales de alto nivel en la previa del traspaso de mando: la primera a las 11.30 con el ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa’ar, y la segunda a las 12, con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Finalmente, a las 17, Javier Milei participará de la ceremonia oficial de juramento y toma de posesión del nuevo mandatario colombiano. Tras terminar la agenda, el vuelo presidencial regresará a Buenos Aires con arribo el sábado 8 de agosto a las 4:30.