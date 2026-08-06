Thiago Almada es nuevo refuerzo de River por una histórica cifra

Luego de una gran incertidumbre, finalmente se confirmó la llegada de Thiago Almada a River. El futbolista de la Selección Argentina será el noveno refuerzo del Millonario en este mercado de pases y se convertirá en la compra más cara del futbol argentino.

Tras varias semanas de negociaciones entre el club y el jugador, donde también se metió en la charla el Flamengo, el Millonario llegó a un acuerdo con Atlético Madrid y le comprará el 50% del pase por un monto total de aproximadamente 20 millones de dólares. En la operación fue clave las ganas del futbolista de regresar a Argentina y dejando de lado la chance de ir a Brasil.

Lo curioso es que supera a la compra de Ángel Correa, que fue adquirido por el Millonario también en este mercado por 17 millones. Además, será el sexto campeón del mundo en el plantel actual de River, junto a Montiel, Acuña, Otamendi, Correa y Pezzella (está apartado).

🚨🔴⚪️ River Plate reach verbal agreement with Atletico Madrid for Thiago Almada, here we go!



Green light on personal terms, waiting to review contracts and proceed with formal steps.



Transfer fee around €20m, as @marca reported. pic.twitter.com/sctY9SYpG1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2026

Así lo confirmó Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de pases. Además, se conoció que firmará un contrato por tres años y medio, hasta finales de 2029.

El jugador de 25 años regresa al futbol local cuatro años después de su salida de Vélez. El surgido en el Fortín llega en plenitud al Millonario, luego de su experiencia europea en España y su segunda participación mundialista en la reciente Copa del Mundo. En su paso por Atlético Madrid, no tuvo el protagonismo esperado: jugó 40 partidos oficiales (18 como titular), convirtió cuatro goles y dio dos asistencias.

Se espera que Almada llegue al país entre el domingo y lunes para hacerse la revisión médica y rápidamente estar a las disposiciones de Chacho Coudet. Además, será incorporado a la lista de buena fe de Copa Sudamericana, aunque recién debutaría en la 5° fecha del Clausura, cuando River reciba en el Monumental a Argentinos.

Es el noveno refuerzo del Millonario en este mercado de pases invernal: se suma a Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré, Giovanni González, Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Ángel Correa, Tobías Andrada y Francisco Ortega.

Con una inversión cercana a los 65 millones de dólares, River cerrará una ventana de fichajes histórica. Con este gran desembolso, el Millonario buscará cortar una inédita racha negativa de cinco derrotas consecutivas por torneos AFA.