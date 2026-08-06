Cierre total de Pino Hachado y rutas afectadas por el temporal: así están los caminos de la cordillera y los pasos a Chile
Luego de las lluvias registradas, hay rutas que se encuentran intransitables. Además, la cordillera sigue afectada por la nieve. Mirá cuál es el estado de las rutas en la cordillera, Pino Hachado, Cardenal Samoré y otros cruces fronterizos hoy, 6 de agosto.
Neuquén y Río Negro fueron dos de las provincias más afectadas por un temporal que combinó lluvias persistentes e intensas nevadas en la cordillera. La situación trajo complicaciones en rutas nacionales y provinciales, por ello muchos caminos iniciaron la jornada de este 6 de agosto con restricciones e incluso, cortes de tránsito.
Por otra parte, los pasos fronterizos continúan entre los sectores más impactados. Pese al transcurso de los días y a las ligeras mejoras del tiempo que permiten la apertura de los complejos, persiste la acumulación de camiones que aguardan cruzar hacia Chile o regresar al país.
Cierre total de Pino Hachado: el estado de Cardenal Samoré
En un primer reporte emitido a las 7:55, Vialidad Nacional informó que el paso por Pino Hachado se encontrará cerrado durante toda la jornada.
Según el informe, la calzada se encuentra con acumulación de nieve y hielo. Además se detectó fuerte presencia de viento blanco.
En tanto, Cardenal Samoré se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos. Vialidad Nacional solicitó transitar con extrema precaución.
El estado de rutas cordilleranas hoy, 6 de agosto
Según el último reporte oficial, las rutas de la cordillera presentan inestabilidad climática, por lo que es obligatorio portar cadenas en todos los vehículos.
Vialidad solicitó evitar transitar salvo en casos de extrema necesidad. A continuación, el detalle del estado de las vías más transitadas de la región:
|Ruta / Jurisdicción
|Tramo / Sector Específico
|Estado
|Condiciones Principales / Alertas
|Requisito / Indicación
|Ruta Provincial 7 (Neuquén)
|Accesos a Añelo / Bajada Héroes de Malvinas
|⛔ CORTE TOTAL
|Corte total preventivo en todos los accesos por intensas nevadas y nieve acumulada. Trabajos de despeje en la Bajada Héroes de Malvinas.
|Prohibido ingresar/egresar de la localidad.
|Ruta Provincial 7 y RP 8 (Neuquén)
|Cruce RP 7 y RP 8 (Añelo)
|⛔ CORTE TOTAL (1.er Retén)
|Punto de control y restricción total de circulación instalado por el Municipio.
|Prohibido el paso a todo tipo de vehículos.
|Ruta Provincial 7 (Neuquén)
|Retenes Base Axion, Shell y Gendarmería
|⛔ CORTE TOTAL (Retenes 2, 3 y 4)
|Puestos de control en Base Axion, Estación Shell y Puentes Compensadores para frenar el tránsito.
|Respetar las indicaciones de Policía y Gendarmería.
|Ruta Provincial 8 (Nqn / RN)
|Empalme RP 7 – Límite con Río Negro
|⛔ INTRAN SITABLE / RESTRINGIDA
|Afectada por el corte total en el cruce con RP 7 y tramos de ripio deteriorados con barro.
|Evitar la zona por el bloqueo de accesos.
|Ruta Nacional 40 (Río Negro)
|El Bolsón – Villa Mascardi (Mosca / Guillelmo)
|🟡 Habilitada con extrema precaución
|Nieve acumulada en cotas altas, heladas, barro y rocas sueltas en ladera.
|Portación obligatoria de cadenas. Sin tránsito nocturno.
|Ruta Nacional 40 (Río Negro)
|Villa Mascardi – San Carlos de Bariloche
|🟡 Habilitada con precaución
|Calzada húmeda con parches de hielo en sectores de sombra.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Nacional 40 (Neuquén)
|Junín de los Andes– Zapala
|🟡 Habilitada con precaución
|Calzada con presencia de hielo y nieve en sectores.
|Uso obligatorio de cadenas físicas.
|Ruta Nacional 40 (Neuquén)
|Zapala – Chos Malal
|🟡 Habilitada con precaución
|Calzada con presencia de hielo y nieve en sectores.
|Uso obligatorio de cadenas físicas.
|Ruta Nacional 40 (Neuquén)
|Siete Lagos (SMA – Catritre – VLA)
|🟡 Habilitada con extrema precaución
|Calzada húmeda e inestabilidad. Monitoreo constante en km 2.095 por riesgo de derrumbes.
|Portación obligatoria de cadenas. Sin tránsito nocturno.
|Ruta Nacional 242 (Neuquén)
|Las Lajas – Paso Pino Hachado (Aduana – Lte.)
|⛔ CORTE TOTAL
|Temporal de nieve en alta montaña, viento blanco e impracticabilidad de la traza.
|Paso e itinerario suspendidos.
|Ruta Nacional 237 (Nqn / RN)
|Arroyito – Piedra del Águila – Collón Curá – RN 40
|🟡 Habilitada con precaución
|Riego salino sobre la calzada por formación de hielo negro, sobre todo en Collón Curá.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Nacional 231 (Neuquén)
|Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré
|🟡 Habilitada con restricciones
|Aguanieve, calzada mojada. Restricción para carga por operativo de seguridad.
|Portación obligatoria de cadenas metálicas.
|Ruta Nacional 22
|Cutral Co – Zapala
|🟡 Habilitada con precaución
|Calzada con hielo en sectores.
|Portación obligatoria de cadenas No circular en horario nocturno.
|Ruta Nacional 23 (Río Negro)
|Dina Huapi – Comallo – Jacobacci – Los Menucos
|🟡 Habilitada con precaución
|Nieve e hielo en zonas sombrías. Desvíos de obra con serrucho, pozos y barro.
|Portación obligatoria de cadenas. Sin tránsito nocturno.
|Ruta Provincial 6 (RN / Nqn)
|El Bolsón – Ñorquinco / Pichachén
|🟡 Precaución / Cierre en Pichachén
|Ripio pesado y barro en Río Negro. Tramo a Pichachén cerrado por veda invernal.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 5 (Neuquén)
|Rincón de los Sauces – Empalme RP 7
|🟡 Transitable con precaución
|Acumulación de agua y sedimento en badenes por fuertes precipitaciones.
|Extremar precauciones.
|Ruta Provincial 13 (Neuquén)
|Zapala – Primeros Pinos – Litrán – Paso Icalma
|⛔ INTRAN SITABLE / CORTE
|Tramo Primeros Pinos – Litrán cortado por acumulación de nieve y viento blanco.
|Prohibido transitar por el sector alto.
|Ruta Provincial 23 (Neuquén)
|Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – Litrán
|🟡 Habilitada con extrema precaución
|Ripio poceado, barro y hielo congelado en Cuesta de Rahue.
|Portación obligatoria de cadenas. Sin tránsito nocturno.
|Ruta Provincial 63 (Neuquén)
|Empalme RN 40 – Paso Córdoba – Confluencia
|🟡 Transitable con extrema precaución
|Ripio muy deteriorado, baches profundos, barro y escarcha congelada.
|Portación obligatoria de cadenas. No circular de noche.
Cómo están los pasos a Chile
Conocé el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este jueves 6 de agosto de 2026:
|Paso Fronterizo
|Ruta / Ubicación
|Estado
|Horario de Invierno
|Condiciones Principales
|Requisito Obligatorio
|Cardenal Samoré
|RN 231 (Villa La Angostura, Neuquén / Río Negro)
|🟡 HABILITADO con restricciones
|09:00 a 19:00 hs
|Calzada con acumulado de nieve, parches de hielo en sectores sombríos y baja adherencia. Habilitado para vehículos particulares y colectivos; tránsito suspendido para camiones.
|Portación obligatoria de cadenas metálicas.
|Mamuil Malal
|RP 60 (Junín de los Andes, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|08:00 a 18:00 hs
|Tramo de ripio pesado con sectores de barro e insumos de escarcha/hielo matinal por bajas temperaturas en cotas elevadas.
|Portación obligatoria de cadenas. Prohibido el tránsito nocturno.
|Icalma
|RP 13 (Villa Pehuenia, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|Egreso: 08:00 a 17:00 hs
Ingreso: 08:00 a 18:00 hs
|Calzada de ripio poceada con barro y acumulación de nieve/hielo en el acceso por Batea Mahuida.
|Portación obligatoria de cadenas. Habilitado para vehículos menores y 4×4.
|Hua Hum
|RP 48 (San Martín de los Andes, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|08:00 a 20:00 hs
|Camino de ripio poceado con acumulación de barro y humedad congelada. Se requiere reserva previa confirmada en la barcaza para cruzar el Lago Pirihueico.
|Portación obligatoria de cadenas. Recomendable vehículo 4×4.
|Pichachén
|RP 6 (El Cholar, Neuquén)
|⛔ INHABILITADO
|Cerrado
|Cierre estacional durante todo el período invernal.
|No transitar.
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